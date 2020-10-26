ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В шляпке-панамке и трендовом костюме: стильная Надя Дорофеева похвасталась идеальным прессом

Новина українською → Понедельник 26 октября 2020 10:45
В шляпке-панамке и трендовом костюме: стильная Надя Дорофеева похвасталась идеальным прессом Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Певица славится умением подбирать одежду

Надя Дорофеева – икона стиля для своих поклонников. Фанаты обожают луки певицы, в каждом из которых она удачно сочетает одежду и аксессуары. Фолловерам нравится учиться у певицы выглядеть стильно в обычной жизни – и они не устают восхищаться образами Нади.

Певица щедро делится крутыми в Instagram, вот и на этот раз девушка показала, как носить элегантную трендовую панамку. На снимке, которым поделилась Дорофеева, она стоит в стильном вязаном костюме серо-горчичного цвета, короткий лонгслив и стильные широкие штаны подчеркивают идеальный пресс Нади. А дополняет образ шляпка-панамка. Девушка стоит в гримерке, видимо, перед репетицией или съемками.

В шляпке-панамке и трендовом костюме: стильная Надя Дорофеева похвасталась идеальным прессомНадя Дорофеева в стильной панамке покорила сеть (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Напомним, что партнер Нади по группе Позитив, Алексей Завгородний, опроверг слухи о начале романа с партнершей на шоу Танцы со звездами 2020 Юлией Сахневич. Знаменитый артист и участник групп "Время и Стекло" и Mozgi признался, что на проекте практически все "играют любовь".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Надя Дорофеева Танцы со звездами стиль Позитив
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Минске силовики разогнали митинг студентов
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Минске силовики разогнали митинг студентов