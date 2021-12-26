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Надя Дорофеева в сверкающем наряде впервые сама открыла бутылку игристого: смешное видео

Новина українською →
Воскресенье 26 декабря 2021 14:47
Надя Дорофеева в сверкающем наряде впервые сама открыла бутылку игристого: смешное видео Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Надя Дорофеева похвасталась эффектным праздничным образом и повеселила украинцев забавным видео. Так, певица впервые сама попыталась открыть бутылку игристого, а процесс сняли на камеру.

Смешной ролик артистка опубликовала в своем Instagram.

Надя появилась в кадре на сверкающем красном фоне. На звезде - красивое блестящее платье оттенка синий металлик оригинального кроя. Так, с одной стороны у наряда оголенное плечо, а с другой - длинный рукав.

Волосы Дорофеева собрала в хвост, оставив пряди у лица, а также сделала нежный макияж. В руках певица держит бутылку игристого, которую некоторое время пытается открыть - в конце-концов ей это таки удается!

"Я вас, во-первых, хочу поздравить всех с новым годом. Во-вторых, впервые хочу открыть вот эту от бутылочку. Мне очень страшно. А что вы все за камеры отходите? Ребят, я вам желаю, чтобы этот новый год был про радость, был про счастье, и любовь. И чтобы у вас горела душа, но только от любви... Господи... Можете сверчка сюда подставить по звуку.... Господи, откуда это. ААААААА.... С Новым годом", - с юмором говорит Надя в видео.

Подпись к ролику артистка тоже оставила шутливую.

"Открываю сезон поздравлений "с наступающим" и впервые – бутылку игристого. Ты на чьей стороне: "я сама открою!" или "помогииитеее"?" - написала она.

Фолловеры оценили юмор и усилия Дорофеевой и осыпали ее комлпиментами в комментариях.

  • Умеет Надя рассмешить
  • Прекрасная
  • Такая богиня. Надь, ты - очень красивая
  • Вы такая милая! Красивая, талантливая, сексуальная и очень харизматичная! Одним словом - красотка!!! С Новым Годом!
  • Я аж от экрана отвернулась максимально
  • Сразу видно, что Надя первый раз открывала бутылку
  • Образ вау
  • Красивая какая
  • Сразу поднялось новогоднее настроение
  • Какая Вы классная

Ранее Надя Дорофеева сверкнула бесконечными ногами в эффектном новогоднем наряде.

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Надя Дорофеева
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