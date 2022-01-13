Надя Дорофеева удивила жарким фото и неожиданным признанием на отдыхе в Мексике
Надя Дорофеева и Владимир Дантес впервые отдыхают в Мексике - по совету Потапа и Каменских они выбрали для отпуска город Тулум. Певица уже рассказала, чем ее удивил этот город, а теперь поразила новым признанием о том, чего ей не хватает на берегу океана.
На своей странице в Instagram артистка поделилась жарким фото с акцентом на зону бюста.
Надя сделала интересное селфи, позируя в красном бикини и наброшенной сверху белой рубашке. На голове у звезды розовая кепка, которую она надвинула низко, скрыв глаза. При этом она подпирает голову рукой, демонстрируя свои тату.
Акцент в фото сделан на груди и объемных губах Дорофеевой.
В подписи Надя в шутку рассказала, чего ей не хватает на отдыхе в жаркой Мексике.
Надя Дорофеева сверкнула грудью на пикантном снимке из Мексики (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
"Блииин, так скучаю по теплым вещам", - неожиданно призналась исполнительница.
Пользователи сети оставили много комментариев под фото, советуя Наде наслаждаться теплом, пока есть такая возможность.
- Нужно наслаждаться теплом, пока оно есть!
- Надь, кайфуй там!! А то в Киеве очень сильно холодно
- Ахах, наслаждайся теплом и солнышком, в Украине холодно очень
- Когда вернёшься домой, будешь скучать за купальником
- Видно по твоему лицу
- Красивая такая
- Слишком шикарная
- Хоть бы кто-нибудь про грудь написал бы
- Лёгкое издевательство над нами
- Ааааа, наконец-то губы сделала
Напомним, ранее Надя Дорофеева похвасталась стальным прессом и точеной фигурой в бикини.