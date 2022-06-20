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Надя Дорофеева впервые после развода засветила нового избранника

Новина українською →
Понедельник 20 июня 2022 18:19
Надя Дорофеева впервые после развода засветила нового избранника Надя Дорофеева (фото:instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Марина Настевич

Надя Дорофеева, которая в марте шокировала поклонников новостью о разводе с Владимиром Дантесом, впервые засветила в сети своего нового возлюбленного. Впрочем, его лицо и личность певица по-прежнему скрывает.

Романтический кадр с новым возлюбленным артистка опубликовала в своих Instagram-историях.

На снимке Надя едет в автомобиле вместе с загадочным мужчиной, который нежно держит ее за руку. В кадре видно ноги певицы, одетой в оранжевое мини-платье с цветочным принтом, и их переплетенные руки.

При этом на мужской руке можно разглядеть татуировку в виде ветви растения.

Надя Дорофеева впервые после развода засветила нового избранника

Надя заинтриговала романтическим кадром с мужчиной (instagram.com/nadyadorofeeva)

Кроме того, Дорофеева выложила фото букета цветов - возможно, подарка от любимого.

Надя Дорофеева впервые после развода засветила нового избранника

А также похвасталась красивым букетом цветов (instagram.com/nadyadorofeeva)

Отметим, что артистка и ее бывший муж Владимир Дантес разошлись мирно и без скандалов, а причиной развода назвали то, что просто ушла любовь, а они повзрослели.

При этом тут же поползли слухи, что Надя закрутила роман с известным киевским ресторатором Мишей Кацуриным. Который, что интересно, развелся со своей женой в тот же период, что и Дорофеева с Дантесом. А Владимиру в это же время приписывают роман с бывшей женой Кацурина, Дашей.

Напомним, ранее в сети появилось фото, на котором Дорофеева и Кацурин вместе гуляют по Барселоне. На кадре они обнимаются посреди улицы.

После этого Владимир Дантес прокомментировал слухи о том, что его экс-супруга разорвала отношения из-за другого мужчины.

Мы также сообщали о том, что украинский актер Тарас Цымбалюк развелся с женой через год после свадьбы - пара не выдержала испытания войной.

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Надя Дорофеева
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