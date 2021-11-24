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Наглые улыбки и порванные джинсы: звезда "Киев днем и ночью" - в новом видео Mad Mezzelle

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Среда 24 ноября 2021 18:00
Наглые улыбки и порванные джинсы: звезда "Киев днем и ночью" - в новом видео Mad Mezzelle Mad Mezzelle показали новый клип (коллаж Lite)
Автор: Lite

Группа Mad Mezzelle, созданная художницей Даной Уманской и бас-гитаристом Ромой Дячуком, выпустила новый клип на песню "Brazen Smile".

О чем новое творение рок-команды - читайте в нашем материале далее.

"Brazen Smile" (рус. "Наглая улыбка"), как и большинство треков группы - о сексе, внутренней сексуальности и эмоциях, которые при этом могут испытывать люди.

"Идея клипа возникла после знакомства с Русланом, барабанщиком группы Sinoptik - обладателем безумной улыбки, которая лично мне напоминает Джека Николсона. Мы увидели его, и в один момент в голове родился весь сценарий. Именно Руслан и сыграл главную роль в нашем клипе. А на вторую роль мы пригласили Алину Лондон - известную блогершу, бывшую участницу сериалити "Киев Днем и Ночью", - говорят музыканты.

Над клипом работал популярный кинорежиссер Дима Дементеев.

Съемка длилась часов десять, но участникам процесса казалось, что минимум - сутки.

Кадры творческая команда снимала в рок-клубе и под конец уже "обнимались, братались и чуть ли не пили на брудершафт с массовкой".

"В какой-то момент я начал прыгать так, что на мне порвались штаны из эко-кожи и начали просто рассыпаться на куски. Этим джинсам чудом удалось дожить до конца съемок!" - рассказывает Дементеев.

Ранее мы писали, что украинская певица номинирована на престижную европейскую премию и ей нужна поддержка.

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