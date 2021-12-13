Нахально сведи с ума: томная Тина Кароль в латексном боди вызвала пожар в сети

Тина Кароль в последнее время постоянно преподносит многотысяной армии поклонников настоящие сюрпризы – ее откровеные фотосессии и раскрепощенные образы будоражат их воображение. Ее луки становятся все более соблазнительными, а одежды на звезде все меньше.

Новая фотосессия не стала исключением, а ее результатами Тина поделилась в Instagram .

Украинская поп-дива предстала перед поклонникаами в глянцевом латексном боди, а также пикантном черном боди с экстримальным вырезом – под одеждой не оказлось белья.

Тина Кароль соблазнила горячими снимками (фото: instagram.com/tina_karol)

Броская деталь – тонкие колготы с надписями-названием хита Кароль. На ногах у звезды - лаконичные лодочки.

Аристка демонстрирует стройные ножки и волнительные изгибы с разных ракурсов, призывно позируя перед фотографом.

"Нахабно зведи з розуму кожного", - гласит подпись под провокативным фотосетом Тины.

Фаны ринулись осыпать певицу комплиментами и отметили, что она становится все более соблазнительной и смелой в своих проявлениях.