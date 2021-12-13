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Нахально сведи с ума: томная Тина Кароль в латексном боди вызвала пожар в сети

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 17:27
Нахально сведи с ума: томная Тина Кароль в латексном боди вызвала пожар в сети Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Styler

Тина Кароль в последнее время постоянно преподносит многотысяной армии поклонников настоящие сюрпризы – ее откровеные фотосессии и раскрепощенные образы будоражат их воображение. Ее луки становятся все более соблазнительными, а одежды на звезде все меньше.

Новая фотосессия не стала исключением, а ее результатами Тина поделилась в Instagram.

Украинская поп-дива предстала перед поклонникаами в глянцевом латексном боди, а также пикантном черном боди с экстримальным вырезом – под одеждой не оказлось белья.

Нахально сведи с ума: томная Тина Кароль в латексном боди вызвала пожар в сети

Нахально сведи с ума: томная Тина Кароль в латексном боди вызвала пожар в сети

Нахально сведи с ума: томная Тина Кароль в латексном боди вызвала пожар в сети

Нахально сведи с ума: томная Тина Кароль в латексном боди вызвала пожар в сети

Тина Кароль соблазнила горячими снимками (фото: instagram.com/tina_karol)

Броская деталь – тонкие колготы с надписями-названием хита Кароль. На ногах у звезды - лаконичные лодочки.

Аристка демонстрирует стройные ножки и волнительные изгибы с разных ракурсов, призывно позируя перед фотографом.

"Нахабно зведи з розуму кожного", - гласит подпись под провокативным фотосетом Тины.

Фаны ринулись осыпать певицу комплиментами и отметили, что она становится все более соблазнительной и смелой в своих проявлениях.

  • Шикарно
  • Фоточки очень эстетичные
  • Вот умеет Тина себя преподнести, не у всех получается, а тут просто супер
  • Вау, Тина, не перестаешь удивлять
  • Невероятная
  • Бомба
  • Безумно красиво
  • Хороша! Как-то Тина раскрепостилась последнее время, прямо сгусток флюидов
  • Пожар
  • Безупречна

Напомним, что ранее Тина Кароль в черном мини показала дерзкие кадры со жвачкой во рту.

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Тина Кароль
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