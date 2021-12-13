Нахально сведи с ума: томная Тина Кароль в латексном боди вызвала пожар в сети
Тина Кароль в последнее время постоянно преподносит многотысяной армии поклонников настоящие сюрпризы – ее откровеные фотосессии и раскрепощенные образы будоражат их воображение. Ее луки становятся все более соблазнительными, а одежды на звезде все меньше.
Новая фотосессия не стала исключением, а ее результатами Тина поделилась в Instagram.
Украинская поп-дива предстала перед поклонникаами в глянцевом латексном боди, а также пикантном черном боди с экстримальным вырезом – под одеждой не оказлось белья.
Тина Кароль соблазнила горячими снимками (фото: instagram.com/tina_karol)
Броская деталь – тонкие колготы с надписями-названием хита Кароль. На ногах у звезды - лаконичные лодочки.
Аристка демонстрирует стройные ножки и волнительные изгибы с разных ракурсов, призывно позируя перед фотографом.
"Нахабно зведи з розуму кожного", - гласит подпись под провокативным фотосетом Тины.
Фаны ринулись осыпать певицу комплиментами и отметили, что она становится все более соблазнительной и смелой в своих проявлениях.
- Шикарно
- Фоточки очень эстетичные
- Вот умеет Тина себя преподнести, не у всех получается, а тут просто супер
- Вау, Тина, не перестаешь удивлять
- Невероятная
- Бомба
- Безумно красиво
- Хороша! Как-то Тина раскрепостилась последнее время, прямо сгусток флюидов
- Пожар
- Безупречна
Напомним, что ранее Тина Кароль в черном мини показала дерзкие кадры со жвачкой во рту.