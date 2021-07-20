Находчивая Никитюк в топе предложила оригинальную альтернативу фотошопу: "акции красотки обвалятся"

Леся Никитюк за словом в карман не лезет и умеет поднять настроение поклонникам своими постами в соцсети. Она публикует не только эффектные фото , но умеет посмеяться над собой и подшутить над другими – за искрометный юмор и открытость ведущая снискала славу народной любимицы. В этот раз Леди Ле решила предложить собственную альтернативу фотошопу.

Об этом она написала забавный пост в Instagram .

Леся оказала несколько фото в трендовом летнем аутфите – молочном брючном костюме. Наряд состоит из свободного топа с рукавом и брюк прямого кроя. Она дополнила расслабленный повседневный образ обувным трендом 2021 – вьетнамками на массивной подошве и стеганой сумочка на цепочке.

Леся Никитюк дала совет любителницам фотошопа (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Фу фотошоп! Чого? З одного боку красиво, не треба пів дня робити макіяж…сфоткалась, обробила фото в Face App і зшбс! А з іншого… побачить тебе який-небудь кавалер в реальному житті і твої акції "красотки" обваляться. Так шо не тупіть, їжте менше, тренуйтесь більше, косметолог, амінокислоти, бокальчик просекко по суботам і фото обробляйте в Snapseed", - посоветовала Леся.

Поклонники оценили лук звезды и заверили, что ей можно не прибегать к помощи фотошопа.