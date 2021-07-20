Традиции создают атмосферу в семье: TamerlanAlena поделились секретами воспитания ребенка

Украинский дуэт TamerlanAlena - пример удачного во всех отношениях союза. Пара уже много лет совмещает свое семейное счастье с ведением общего музыкального проекта . Выходит отлично!

Ваш дуэт по праву называют самым романтичным и крепким в Украине, ведь вы вместе уже более 11 лет. Есть ли у вас особые семейные традиции?

Алена: Я верю в то, что традиции создают атмосферу в семье, именно они дарят теплые воспоминания на всю жизнь. Когда-то я услышала мнение о том, что если семья вместе завтракает или ужинает, не столь важно, это ее сплочает. Хотя это и не удивительно, мы ежедневно вместе с мужем и сыном собираемся за ужином, во время которого делимся событиями дня. Все позитивное "проживаем" вместе. А говоря о не самых лучших событиях, получаем сострадание и поддержку.

То, чего мы практически никогда не делаем по отдельности - планирование отпуска и любых поездок. Тимура (сын Тамерлана и Алены - ред.) обязательно берем его с собой. На самом деле, я безумно скучаю по своим мужчинами, хочется проводить с ними больше времени, потому отдых без них не представляю!

Семья - это главное, считают Алена и Тамерлан (фото: пресс-служба)

Сейчас уже, как отдельная традиция - всегда праздновать день рождения Тимура в кругу самых близких, с бабушками и дедушками. Думаю, это привносит свои семейные ценности.

Тамерлан: Наверное, как и многие семьи, мы проводим рождественские и новогодние праздники со всеми родными. Это, примерно, неделя бурного веселья, смеха за столом и только позитивных эмоций в доме. Сейчас, конечно, больше возможностей общаться и проводить время вместе, но традиции празднования главных вечеров года никто не отменял.

Бывают ли у вас разногласия в разделении домашних обязанностей?

Алена: Разногласия в этом вопросе уже давно решены, в этом нам помогают помощники по дому. Я занимаюсь только стиркой и приготовлением еды - это мой личный способ медитировать. Хотя, признаюсь, сейчас готовлю крайне редко из-за высокого рабочего темпа. Тамерлан берет на себя обязанности сложнее: вкрутить лампу, повесить кнопку YouTube на стену (смеется - ред.). Недавно начал ремонтировать фасад на доме. В таких делах нужна мужская рука.

Тамерлан: На мне лежат больше мужские обязанности по дому, а на Алене - создание уюта и готовка. Разногласий, как правило, не бывает. Честно говоря, кайфую, когда у меня есть время заниматься вопросами по дому. Я любитель что-то поменять, пересадить, построить. Это моя стихия (смеется - ред.).

Как вы совмещаете насыщенный рабочий график и воспитание сына?

Тамерлан: На семью мы всегда находим время, это даже не обсуждается. Воспитание сына - очень важный момент, ведь это наше продолжение. Мы максимально стараемся уделять ему внимание, помочь понять уже сейчас, чем бы он хотелось заниматься. Я поддерживаю сына в любом направлении и хочу дать возможность развиваться в том, что ему близко, будь то спорт, музыка, творчество, наука или, к примеру, забота об экологии.

Своего ребенка я чувствую и знаю, что важно ничего не упустить в его самоощущении и выражении. Бывает, мальчики вырастают и замыкаются, просто потому что не были услышаны и поняты. Как папа, я стараюсь слышать и слушать его всегда, даже если с чем-то не согласен. Мы все обсуждаем.

Алена: Мы стараемся уделять как можно больше времени Тиме, хоть иногда нам и приходиться уезжать на какое-то время по работе. В будние дни встречаемся с ним по вечерам, за пару часов до сна успеваем вместе посмотреть мультики, почитать книгу (к слову, сейчас читаем "Три мушкетера"), спеть колыбельную.

"Мама - это любовь" (фото: пресс-служба)

На Тамерлане у нас спортивное воспитание. Когда-то он круто играл в футбол, но в итоге решил развиваться в боевых искусствах, в дзюдо. Теперь желание мужа реализоваться в футболе исполняет Тима (смеется - ред.). На самом деле, от футбола кайфуют и Тамерлан, и Тимур. Малому очень нравится, когда папа возит его на тренировки, остается на играх, смотрит и подсказывает, где как лучше сделать. Это их время единения.

Я больше отвечаю за нежность в семье. В Тиме очень много доброты, заботы и теплоты. Мы любим в обнимочку валяться, и я все время ему говорю: "Ты как маленький лежал у меня на груди, так и продолжаешь". Он знает, что мама - это любовь, чувствует эту поддержку. Тамерлан более строгий, как и полагается мужчине. В первую очередь, я хочу, чтобы наш сын вырос настоящей опорой для своей будущей семьи, парнем, который сможет постоять за себя и близких, будет сильным, как телом, так и духом.

Есть ли у вас особая система воспитания сына?

Тамерлан: Особой системы нет, мы следуем простым человеческим стремлениям - чтобы наш сын мог делать выбор, чтобы он всегда знал, чего хочет, правильно расставлял приоритеты, шел к своим целям, мечтал и, конечно, был счастливым. Это основные моменты, которые пытаемся взрастить в своем ребенке.

Алена: Мы стараемся никогда не навязывать Тимуру свое мнение по разным вопросам, слышать его, но при этом держать дисциплину. Это разумные границы, которые не подавляют собственное «Я» нашего сына и в то же время делают его воспитанным и терпимым к окружающим. По моему мнению, главное, что должно быть в системе воспитания любого родителя - внимание к ребенку.

Кто в вашей семье занимает позицию "хорошего", а кто - "плохого полицейского"?

Тамерлан: Роли мы не разделяем. Вместе объясняем Тимуру правила поведения в обществе. Стараемся его не баловать, чтобы он осознавал ценность тех или других моментов.

Хочется, чтобы наш сын знал, что мама с папой желают ему только добра. А когда наказываем, то даем понять, что это не "по приколу", надо обратить внимание на наши замечания и сделать выводы.

Алена: Наш принцип воспитания - быть друзьями с ребенком. Иногда, бывает, повышу голос на сына, и он приходит ко мне со словами: "Мама, ты всегда на меня кричишь". Мне становится так неловко, и я извиняюсь. Всегда попрошу у него прощения, если вижу свою вину. Но и не разрешаю вить с меня веревки, во всем стараемся придерживаться меры.

Тамерлан и Алена обожают традиции (фото: пресс-служба)

Расскажите о ваших отношениях с родителями. Насколько вы близки?

Тамерлан: Мы каждый день созваниваемся с родителями, часто по видеосвязи. Находимся в хороших отношениях, но с Аленой не можем ездить к ним в гости так часто, как хотелось бы. В отличие от Тимура - этим летом ребенок побывал у всех бабушек и дедушек.

Алена: С родителями у меня замечательные, по-настоящему дружеские отношения, стараемся видеться с ними как можно чаще. Я всегда ощущала и сейчас ощущаю их поддержку. Родители мне помогали, поддерживали и очень мотивировали в плане моего становления как артиста.

Как вас воспитывали ваши родители?

Тамерлан: Меня воспитывали строго. Это было чисто мужское воспитание со взращиванием во мне внутреннего стержня. Меня всегда хвалили в школе за дисциплину, вот только с оценками было неважно (смеется - ред.). С 8-го класса я даже стал старостой, в чем сыграла роль моя ответственность. Учителя могли доверить мне решение всех самых важных рабочих вопросов.

Алена: Я росла в большой любви, но и в дисциплине. Помню четко, что папа не разрешал мне особо гулять с мальчиками до определенного времени. Они часто приходили, звонили в звонок, из серии: «А когда Алена выйдет?», и папа не был от этого в восторге (смеется - ред.). К слову, о временных рамках, дома я должна была быть не позже 8 вечера.

Тамерлан и Алена удачно совмещают семью и работу (фото: пресс-служба)

Какие принципы воспитания ваших родителей вы переняли на воспитание Тимура?

Тамерлан: Однозначно спорт. Спорт - это дисциплина, умение ставить цель и строго ей следовать. Все остальное индивидуально. Мы наблюдаем за ребенком, выясняем, к чему он предрасположен. Время ведь меняется, факторы влияния на детей тоже. Появляются новые гаджеты, полно социальных сетей, открытый доступ практически к любой информации. Потому мы внимательно мониторим, чтобы контент, который Тимур смотрит, был достойным, без брани и другого барахла.

Алена: Поддержание близких отношений с родителями, но при этом уважение к ним, их мнению и заботе. Всегда есть границы. Ребенок должен понимать, что если родители сказали "нельзя", значит "нельзя". Когда он будет чуть постарше, сможет сам разграничивать, что такое хорошо и что такое плохо.

Часто ли Тимур бывает в гостях у бабушек с дедушками? Принимают ли они участие в воспитании внука?

Тамерлан: Стараемся максимально часто возить его к нашим родителям, чтобы ребенок был со всеми в контакте и с детства знал ценность семьи. Они видят, как внук формируется, и конечно, прикладывают к этому свою руку. Хотя основная работа приходится все равно на нас, поскольку мы родители и больше всех проводим времени с ребенком.

Алена: Летом мы отправляем Тимура к бабушкам недели на 3 точно. Летние каникулы у бабушек с дедушками - одни из самых запоминающихся моментов в жизни каждого ребенка.

Мы обсуждаем с родителями наши принципы воспитания, что хотим вложить в Тима, поэтому, можно сказать, работаем сообща. Они принимают наши взгляды, так что никаких разногласий по этому поводу не бывает.

Мальчик любит оценивать работы папы (фото: пресс-служба)

Каким ключевым ценностям вы учите вашего сына?

Тамерлан: Быть честным, справедливым, по-своему правильным, находиться всегда в желании осуществить свои мечты. Основной вклад - это семейные ценности. Он видит, какие отношения у мамы с папой, и фиксирует себе эту модель.

Алена: Учим, что победа - это круто, к ней нужно стремиться. А поражения нужны для того, чтобы ярче ощущать вкус победы. Что оскорбительные слова - это плохо, нужно уважать окружающих, но уметь постоять за себя. Верю, что дети рождаются уже личностями, со своими особенными качествами. В этом плане мы стараемся не ломать ребенка.

Расскажите о табу в ваших семейных отношениях.

Тамерлан: Табу на разговоры на повышенных тонах и брань. Случаются моменты, когда эмоции берут верх над нами, но мы стараемся эти моменты сразу пресекать для правильной атмосферы в семье. Любые вопросы стараемся решать в спокойствии.

Алена: Не ссориться, не ругаться и не повышать голос при ребенке.

Вы занимаетесь совместным творчеством более 10 лет. Планируете ли воспитывать в Тимуре любовь к сцене, музыке?

Алена: Можно сказать, что в какой-то степени, мы прививаем любовь к музыке, а вот любовь к сцене - нет. У нас подход простой: мы не навязываем то, что ребенку не интересно или не нравится. Вот и все. Со временем он сам выберет сферу, в которой будет развиваться. Пойдет он по нашему пути или нет, это лишь его выбор. Мы, как родители, в любом случае будем помогать раскрыться.

Тамерлан: Тиму важно самому понимать, что ему ближе, что больше нравится. Мы не навязываем свою точку зрения и собственные амбиции. Но он поддерживает наше творчество. Сам даже иногда просит в машине поставить наш трек, слушает и подпевает. Сейчас вот у нас как раз вышел клип на трек "Хочешь", и Тимур был первым критиком нашего видео. Ему понравилось. Сказал, что миллионы просмотров нам гарантированы (улыбается - ред.).

Поделитесь забавной историей, связанной с вашим сыном.

TamerlanAlena: Историй очень много, он такой у нас "Мистер Чудик", что любит удивлять. Наверное, лучше задать этот вопрос бабушкам с дедушками. Как-то мы приезжаем за Тимуром, а они рассказывают нам историю о том, как он попросил приготовить его любимые макароны по-флотски. Все бы ничего, но до этого Тим ни разу их не ел (смеются - ред.).

Какой совет дадите молодым семьям?

Тамерлан: Каждый должен заниматься своей семьей без посторонних советов. Обращать внимание на то, как развивается их ребенок. Для детей очень важна правильная модель поведения семьи. Неважно, чему ты хочешь научить ребенка. Главное - что ты показываешь на своем примере. Хочешь, чтобы ребенок в дальнейшем вел правильные уважительные отношения, веди себя так со своей мамой, супругой.

Алена: Дети растут очень быстро и впитывают, как губки, все моменты, которые вы им транслируете. Необходимо внимательно относиться ко всем победам ребенка, к поражениям, к его вопросам и чувствам, во всем поддерживать. Ребенок где-то боится делать первые шаги, чтобы не разочаровать своих родителей.

Чему вас научил Тимур?

Алена: Иногда может озвучить нам какую-то фразу из собственных мыслей, точно не на свой возраст. Как взрослый. К тому же он очень спокойный, в то время как мы с Тамерланом достаточно эмоциональные люди.

Тамерлан: Он учит нас вниманию к деталям. У него незамыленный взгляд на жизнь, я бы даже сказал, новый. Многие вещи Тимур видит по-своему, с такого угла, который я бы и не заметил. Родители должны учиться у своих детей, это нормально. Можно назвать это правильным обменом энергией между близкими: чему-то учим его мы, чему-то - он нас.