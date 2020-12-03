Наконец счастлива: Рианна закрутила роман с бывшим парнем Кендалл Дженнер

Рианна в последнее время с головой ушла в работу. Популярная исполнительница, которая возглавляет несколько модных брендов, в многочисленных интервью рассказывала, что из-за многочисленных проектов ее личная жизнь отошла на второй план. Тем не менее, судьба, похоже, подыскала 32-летней бизнесвумен пару даже при таком загруженном графике.



Рианна и A$AP Rocky (фото: instagram.com/fentyskin)

Как сообщают западные СМИ, барбадосская певица встречается с 32-летним рэпером Ракимом Майерсом, более известным как A$AP Rocky. Слухи об их отношениях появились уже давно, но окончательно всех убедило в этом недавнее появление пары в ресторане Beatrice Inn в Нью-Йорке. Они держались за руки, мило болтали и вели себя, как влюбленные. Кстати, ранее парень принимал участие в съемках для рекламной кампании Рианны, а также пару раз выступал с ней на одной на сцене.

Напомним, в январе этого года Рианна рассталась с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, с которым встречалась с 2017-го года. A$AP Rocky же в 2017-м году встречался с моделью Кендалл Дженнер. Сама девушка рассказывала, что она мечтает о семье и детях и ждет встречи с подходящим мужчиной.

"Я знаю, что захочу жить по-другому. У меня будут дети, трое или четверо…", - ответила она на вопрос в откровенном интервью, какой видит себя через 10 лет. К слову, звезла добавила, что если не встретит нужного человека, то справится и сама.