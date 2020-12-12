Налеты панических атак: Надя Дорофеева сделала неожиданное признание о себе

Надя Дорофеева недавно выпустила нашумевший сольный клип на песню Gorit, и теперь с удовольствием делится первыми достижениями в сольной карьере – топовыми местами в различных чартах. Не обошлось и без скандалов – певицу обвинили в плагиате, а также ее раскритиковали за выбор места съемки видео. Надя призналась, что уходящий год был для нее тяжелым и волнительным, об этом она написала в Instagram.

Знаменитость позировала в черном уютном худи-оверсайз с принтом на груди и розовой надписью-"граффити" на рукаве.Она ограничилась нежным легким макияжем, губы накрасила розовой помадой. Певица делает селфи.

"Скоро конец 2020-го и у меня нет однозначного "фу" или "о, кайф то какой этот год". Было так много всего ... разного, страшного, опасного, волнительного, с налетами панических атак, но при этом - сколько любви, уюта, друзей, новых возможностей и МУЗЫКИ!! Я так рада, что была возможность наконец-то поработать над альбомом, сочинять и купаться в своих муках творчества. Так хочу, чтоб вы это все услышали скорее. Но это уже в 2021-ом", - заинтриговала певица.

Надя Дорофеева показала уютый образ ( фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Она попросила поклонников охарактеризовать уходящий год одним словом. Но и без комплиментов Наде подписчики ее не отпустили.

"Красота такая!", "Человек идеальной внешности", "Откуда такие красивые берутся?", "Красотка", - писали фолловеры.

Напомним, что ранее Надя Дорофеева впечатлила трюком с пылающими ногтями.