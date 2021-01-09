Как нам повезло: вдохновленная Каменских в смелом мини у океана сделала заявление
Потап и Настя Каменских улетели из надоевшей киевской зимы в тропическое лето – поближе к океану. Поклонники звездной пары предполагают, что они выбрали райские Мальдивы, но артисты никаких комментариев по этому поводу не дают. Зато Настя с удовольствием неустанно делится фото и видео с отдыха в своем фотоблоге.
Артистка показала закат на пляже у самой кромки океана. Она позирует на белоснежном песке в джинсовой "вареной" юбке мини и свободной белой небрежно заправленной рубашке.
"Мы мечтаем уехать к морю, чтобы увидеть яркие краски неба и воды, почувствовать на губах соленый морской воздух и стать чуточку счастливее. А те, кто всю жизнь живут в тропиках, мечтают хоть раз вживую увидеть снег. Я хочу сказать, что мир вокруг нас такой красивый. Не где-то далеко, а там, где мы находимся в данную секунду. Нам нужно просто иногда оглядываться вокруг и замечать эту красоту. И понимать, как нам повезло жить в таком удивительном мире", - написала полный восторга мотивационный пост звезда.
Настя поделилась вдохновляющими рассуждениями (фото: instagram.com/kamenskux)
Поклонники подписались под каждым словом Насти и не забыли про похвалу и комплименты.
- Ты красоточка
- Настя, вы прелесть
- Однозначно, нужно ценить то, что имеем
- Вы сногсшибательная красотка
- Удивительная
- Чудесная фигура
- Замечательные слова, в точку
- Ты стала совершенно другой, Насть...У океана в теплых ветрах...Ах..Мягче, красивее, и магнитной..
- Настя, ты великолепный человек! Восхищаюсь твоей целеустремленностью. Мир прекрасен но мы не всегда это видим, к сожалению
Напомним, что ранее Настя Каменских в микробикини показала свои прелести на отдыхе в экзотическом месте.