ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Как нам повезло: вдохновленная Каменских в смелом мини у океана сделала заявление

Новина українською → Суббота 09 января 2021 09:57
Как нам повезло: вдохновленная Каменских в смелом мини у океана сделала заявление Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Потап и Настя Каменских улетели из надоевшей киевской зимы в тропическое лето – поближе к океану. Поклонники звездной пары предполагают, что они выбрали райские Мальдивы, но артисты никаких комментариев по этому поводу не дают. Зато Настя с удовольствием неустанно делится фото и видео с отдыха в своем фотоблоге.

Артистка показала закат на пляже у самой кромки океана. Она позирует на белоснежном песке в джинсовой "вареной" юбке мини и свободной белой небрежно заправленной рубашке.

"Мы мечтаем уехать к морю, чтобы увидеть яркие краски неба и воды, почувствовать на губах соленый морской воздух и стать чуточку счастливее. А те, кто всю жизнь живут в тропиках, мечтают хоть раз вживую увидеть снег. Я хочу сказать, что мир вокруг нас такой красивый. Не где-то далеко, а там, где мы находимся в данную секунду. Нам нужно просто иногда оглядываться вокруг и замечать эту красоту. И понимать, как нам повезло жить в таком удивительном мире", - написала полный восторга мотивационный пост звезда.

Как нам повезло: вдохновленная Каменских в смелом мини у океана сделала заявление

Настя поделилась вдохновляющими рассуждениями (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники подписались под каждым словом Насти и не забыли про похвалу и комплименты.

  • Ты красоточка
  • Настя, вы прелесть
  • Однозначно, нужно ценить то, что имеем
  • Вы сногсшибательная красотка
  • Удивительная
  • Чудесная фигура
  • Замечательные слова, в точку
  • Ты стала совершенно другой, Насть...У океана в теплых ветрах...Ах..Мягче, красивее, и магнитной..
  • Настя, ты великолепный человек! Восхищаюсь твоей целеустремленностью. Мир прекрасен но мы не всегда это видим, к сожалению

Напомним, что ранее Настя Каменских в микробикини показала свои прелести на отдыхе в экзотическом месте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Настя Каменских
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Локдаун 2.0: причины, правила и сроки новых ограничений в Украине
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Локдаун 2.0: причины, правила и сроки новых ограничений в Украине