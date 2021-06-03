ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Намерена мстить: инсайдер рассказал, как Анджелина Джоли отреагировала на победу Брэда Питта в суде

Новина українською →
Лос-Анджелес, Четверг 03 июня 2021 22:07
Намерена мстить: инсайдер рассказал, как Анджелина Джоли отреагировала на победу Брэда Питта в суде Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото: Getty Images)
Автор: Lite

На днях завершился длительный судебный процесс между экс-супругами Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Согласно постановлению, 57-летний актер, наконец, добился права совместной опеки над их общими детьми. Такое решение невероятно обрадовало голливудского красавца, который мечтал больше времени проводить с ними.

А вот как отреагировала Джоли, рассказал инсайдер.

45-летняя Анджелина, по его словам, была крайне разочарована этим решением. И тут же начала планировать план действий, как отвоевать назад право не давать Брэду детей.

"Она никогда не простит Брэда и будет использовать все, что у нее есть, чтобы обжаловать постановление. Она утверждает, что это еще далеко не конец, и верит, что справедливость восторжествует", - поделился источник.

Намерена мстить: инсайдер рассказал, как Анджелина Джоли отреагировала на победу Брэда Питта в судеАнджелина Джоли и Брэд Питт все еще враги (фото: Getty Images)

Нынешнее решение по делу об опеке является предварительным, и Питт готовится к тому, что Джоли попробует его обжаловать. Однако суд, скорее всего, будет на стороне Питта, который настроен более мирно. Джоли же успела проявить свой характер, пытаясь отстранить от дела судью, который занимался их делом.

"Он не желает Энджи зла. Его дверь открыта, если она будет вести себя цивилизованно", - заключил инсайдер.

Ранее мы писали, что Джоли кардинально сменила стиль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Анджелина Джоли Брэд Питт
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину ворвется потепление: синоптики показали новые карты погоды
В Украину ворвется потепление: синоптики показали новые карты погоды