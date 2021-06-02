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Очень нас сблизило: победительница "Холостяка 11" раскрыла секрет крепких отношений с любимым

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Среда 02 июня 2021 15:25
Очень нас сблизило: победительница "Холостяка 11" раскрыла секрет крепких отношений с любимым Михаил Заливако и Анна Богдан (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)
Автор: Lite

"Холостяк 11" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан признались, что после проекта не просто остались вместе, а буквально сразу же съехались. До выхода на экраны пост-шоу, влюбленным приходилось соблюдать все правила конспирации и прятаться от любопытных, но это лишь скрепило их отношения.

Теперь же девушка решила на странице в Instagram поделиться деталями, как им удалось скрывать свой роман.

Девушка сопроводила свой рассказ фото с любимым, сделанном во время отдыха в Турции. Парочке пришлось лететь в разных концах самолета и тщательно прятаться. На снимке счастливая Анна запрыгнула на спину любимому, а он аккуратно и уверенно держит ее.

"Целых три месяца совместной жизни мы не выходили из дома... а если и выходили, то в разное время! В разных местах парковали машины, отказывали себе в банальном "сходить на свидание"... Всего несколько раз мы позволяли себе ночью прогуляться в парке, одев капюшоны и маски на лицо!" - посетовала Анна.

Самым сложным, по ее словам, было скрывать отношения от друзей, ведь они оказались очень любопытными.

Очень нас сблизило: победительница &quot;Холостяка 11&quot; раскрыла секрет крепких отношений с любимым

Анна и Михаил после проекта долго не могли наговориться, оставшись вдвоем (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Девушка отметила, что во всем стоит искать плюсы и извлекать пользу из ситуации. Так, влюбленные нашли чем заняться в изоляции.

"Первые несколько дней мы с Мишей просто сутками разговаривали. Говорили обо всем... о детстве, и школе, о родных, о будущем, и желаниях. И это нас очень сильно сблизило. Мы узнали сильные и слабые стороны каждого, знаем, как поддержать друг друга, и в какой момент лучшей поддержкой будет молчание", - отметила Богдан.

Напомним, что ранее Анна Богдан рассказал, как они поладили с Михаилом Заливако после проекта.

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