Нас теперь пятеро: Ребрик проговорилась о пополнении в семье благодаря Каменских

Ведущая показала нового члена семьи

Лилия Ребрик чутко и внимательно относится к своим детям, их мечтам и стремлениям. Старшая дочь ведущей уже заявила, кем хочет стать, когда вырастет – девочка всерьез заинтересовалась профессией ветеринара. К тому же, Диана обожает животных. И вот, звездная мама решила ее порадовать, а помогла ей в этом…Настя Каменских – ее любимица Мими пару месяцев назад стала мамой пяти очаровательных щенков. Теперь в семье Диких появился милый пушистый малыш породы бшон фризе. О детской радости своей доченьки Лилия рассказала на странице в Instagram.

Так, на совместном снимке запечатлена бесконечно счастливая Диана с Настей, которая оказалась без макияжа в домашней обстановке. Девочка держит на руках своего нового четвероногого друга и лучезарно улыбается.

"Это случилось! Три года уговоров от Дианы, полгода выбора породы, два с половиной месяца ожидания, пока подрастет! И вот, наконец, мечта осуществилась! Приветствуйте нового члена дикой семейкы - девочка породы бишон фризе по имени …. еще думаем. Вероятно, нетрудно догадаться из чьих заботливых рук мы получили наше чудо", - написала ведущая.

Лилия показала счастливое фото дочки с Настей и новым леном семьи (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также она отметили, то дружная семья основательно подготовилась ко встречи с новым членом и купила для него все необходимое.

"Решение это было не спонтанное, мы его долго взвешивали, обсуждали, уговаривали Диану отказаться от идеи, а она нас - согласиться взять собаку. И, наконец, аргументы Дианы победили. Вы только вдумайтесь, она в свои 8 лет перечитала кучу ветеринарной литературы! И это не преувеличение! Она настолько погрузилась с головой в эту тему на пути к осуществлению мечты, что теперь знает все породы, кому свойственно и как кого воспитывать! Что же - теорию сдала на отлично! Теперь посмотрим, как будет на практике!" - заявила Лилия.

Позже она опубликовала счастливое фото, на котором позировала вся семья в сборе: Лилия с мужем Андреем Диким, дочки Диана и Полина, а также новый пушистый член их семьи, который пока остался без имени.

Лилия с мужем и дочками приняла с удовольствием в семью нового члена (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Счастье, радость, чудо. Нас пятеро. Как назвать девочку?" - обратилась ведущая с вопросом к поклонникам.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик рассказала о своем ночном релаксе.