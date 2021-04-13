Как он нас терпит? Джамала умилила видео с сыночками и вспомнила о муже

Джамала часто балует поклонников семейными фото и видео. Они обожают наблюдать за звездной мамой и ее милыми сыночка – Эмир-Рахманом и Селим Гираем. Певица недавно выпустила альбом, в котором многие песни посвятила семье и призналась в любви самым близким . Артистка решила показать домашнее видео и рассекретить свое любимое место, где чувствует себя уютно и расслабленно.

Она опубликовала в Instagram ролик, где показала, как проводит время на любимом диване, который повидал немало знаковых моментов из жизни звездной семьи.

"Мой настоящий, в прямом смысле слова, диванный критик. Как он нас терпит? Центр нашей домашней вселенной, где мы играем, где я пишу музыку, ем, собираюсь, отдыхаю, люблю своих детей. Благодарна за эти моменты", - показала любимый семейный диван Джамала.

Певица уточнила, что опеатором видео стал ее муж Бекир Сулейманов.

Поклонникам Джамали понравился семейный уют и тепло, которым она одарила их, показав полное любви семейное видео.