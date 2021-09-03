Наша 11 осень вместе: Alyosha и Тарас Тополя растрогали романтическим фотосетом
Известный украинский артист, солист популярной группы "Антитела" Тарас Тополя и его жена, певица Alyosha 2 сентября отмечают особую дату - годовщину своих отношений. Пара вместе уже 11 лет, а женаты 8 лет, и растят троих детей - сыновей Романа и Марка, а также маленькую дочку Марию.
В честь важной даты супруги поделились на своих страничках в Instagram романтическими кадрами из совместного фотосета.
На фото Елена (настоящее имя певицы, - прим. ред.) и Тарас запечатлены в белоснежных нарядах на вершине горы. Они чувственно позируют в объятиях друг друга или же глядя глаза в глаза.
"Тепер вже наша 11 осінь разом. Кохаю!" - признался жене в любви Тополя.
Тарас Тополя трогательно признался супруге в любви (фото: instagram.com/tarastopolia)
Та тоже не осталась в стороне.
"Яким щасливим був би світ, якби кожен в ньому зустрів своє кохання", - отметила счастливая Alyosha.
Alyosha и Тарас Тополя празднуют 11 лет отношений (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Подписчики засыпали влюбленных поздравлениями и умиленными комментариями.
- Какие вы классные, обожаю вашу семью
- Які Ви красиві у своїй любові
- Тепла Вашему дому
- Дуже гарні!
- Це ваш рай
- Прекрасные
- Такі суперові, як наречені
- Надихаюсь вашою гармонійністю
- Яка чудова пара
- Гордість України ваша пара, союз, сім‘я. Дякую за те, що справжні
- Найкраща пара. Вітаю.
- Щиро вітаю вас, ви чарівна і прекрасна пара, ви просто неймовірні, щастя вам і безмежного кохання вам
- Ви з дружиною круті, найкраща пара українського шоу-бізнесу, щастя Вам.
Напомним, ранее Alyosha и Тарас Тополя поразили признанием о семейных ссорах.