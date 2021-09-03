Наша 11 осень вместе: Alyosha и Тарас Тополя растрогали романтическим фотосетом

Известный украинский артист, солист популярной группы "Антитела" Тарас Тополя и его жена, певица Alyosha 2 сентября отмечают особую дату - годовщину своих отношений. Пара вместе уже 11 лет, а женаты 8 лет, и растят троих детей - сыновей Романа и Марка, а также маленькую дочку Марию.

В честь важной даты супруги поделились на своих страничках в Instagram романтическими кадрами из совместного фотосета.

На фото Елена (настоящее имя певицы, - прим. ред.) и Тарас запечатлены в белоснежных нарядах на вершине горы. Они чувственно позируют в объятиях друг друга или же глядя глаза в глаза. "Тепер вже наша 11 осінь разом. Кохаю!" - признался жене в любви Тополя. Тарас Тополя трогательно признался супруге в любви (фото: instagram.com/tarastopolia) Та тоже не осталась в стороне. "Яким щасливим був би світ, якби кожен в ньому зустрів своє кохання", - отметила счастливая Alyosha. Alyosha и Тарас Тополя празднуют 11 лет отношений (фото: instagram.com/alyoshasinger) Подписчики засыпали влюбленных поздравлениями и умиленными комментариями. Какие вы классные, обожаю вашу семью

Які Ви красиві у своїй любові

Тепла Вашему дому

Дуже гарні!

Це ваш рай

Прекрасные

Такі суперові, як наречені

Надихаюсь вашою гармонійністю

Яка чудова пара

Гордість України ваша пара, союз, сім‘я. Дякую за те, що справжні

Найкраща пара. Вітаю.

Щиро вітаю вас, ви чарівна і прекрасна пара, ви просто неймовірні, щастя вам і безмежного кохання вам

Ви з дружиною круті, найкраща пара українського шоу-бізнесу, щастя Вам.