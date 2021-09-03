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Наша 11 осень вместе: Alyosha и Тарас Тополя растрогали романтическим фотосетом

Новина українською →
Пятница 03 сентября 2021 11:02
Наша 11 осень вместе: Alyosha и Тарас Тополя растрогали романтическим фотосетом Alyosha и Тарас Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Марина Настевич

Известный украинский артист, солист популярной группы "Антитела" Тарас Тополя и его жена, певица Alyosha 2 сентября отмечают особую дату - годовщину своих отношений. Пара вместе уже 11 лет, а женаты 8 лет, и растят троих детей - сыновей Романа и Марка, а также маленькую дочку Марию.

В честь важной даты супруги поделились на своих страничках в Instagram романтическими кадрами из совместного фотосета.

На фото Елена (настоящее имя певицы, - прим. ред.) и Тарас запечатлены в белоснежных нарядах на вершине горы. Они чувственно позируют в объятиях друг друга или же глядя глаза в глаза.

"Тепер вже наша 11 осінь разом. Кохаю!" - признался жене в любви Тополя.

Наша 11 осень вместе: Alyosha и Тарас Тополя растрогали романтическим фотосетомНаша 11 осень вместе: Alyosha и Тарас Тополя растрогали романтическим фотосетом

Тарас Тополя трогательно признался супруге в любви (фото: instagram.com/tarastopolia)

Та тоже не осталась в стороне.

"Яким щасливим був би світ, якби кожен в ньому зустрів своє кохання", - отметила счастливая Alyosha.

Наша 11 осень вместе: Alyosha и Тарас Тополя растрогали романтическим фотосетомНаша 11 осень вместе: Alyosha и Тарас Тополя растрогали романтическим фотосетом

Alyosha и Тарас Тополя празднуют 11 лет отношений (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Подписчики засыпали влюбленных поздравлениями и умиленными комментариями.

  • Какие вы классные, обожаю вашу семью
  • Які Ви красиві у своїй любові
  • Тепла Вашему дому
  • Дуже гарні!
  • Це ваш рай
  • Прекрасные
  • Такі суперові, як наречені
  • Надихаюсь вашою гармонійністю
  • Яка чудова пара
  • Гордість України ваша пара, союз, сім‘я. Дякую за те, що справжні
  • Найкраща пара. Вітаю.
  • Щиро вітаю вас, ви чарівна і прекрасна пара, ви просто неймовірні, щастя вам і безмежного кохання вам
  • Ви з дружиною круті, найкраща пара українського шоу-бізнесу, щастя Вам.

Напомним, ранее Alyosha и Тарас Тополя поразили признанием о семейных ссорах.

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Тарас Тополя Alyosha
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