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"Наша Адель": похудевшая солистка KAZKA восхитила внешним видом после праздников

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 14:17
"Наша Адель": похудевшая солистка KAZKA восхитила внешним видом после праздников Александра Зарицкая (фото: instagram.com/kazka.band)
Автор: Styler

Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая благодаря участию в "Танцах со звездами" похудела на более, чем 20 килограммов. Девушка преобразилась на глазах у поклонников, которые с интересом наблюдали за ее перевоплощением и достижениями на главном паркете страны.

На новых фото в Instagram Саша предстала перед поклонниками в расслабленном уютном образе, несколько скрадывающем фигуру, что не помешало им вновь восхититься ее внешним видом.

На кадрах певица запечатлена в удобной клетчатой теплой рубашке и черных брюках палаццо, а также кроссовках на массивной подошве. Девушка позирует в просторных светлых интерьерах с обилием растений и декора на высоких стеллажах.

&quot;Наша Адель&quot;: похудевшая солистка KAZKA восхитила внешним видом после праздников

&quot;Наша Адель&quot;: похудевшая солистка KAZKA восхитила внешним видом после праздников

&quot;Наша Адель&quot;: похудевшая солистка KAZKA восхитила внешним видом после праздников

&quot;Наша Адель&quot;: похудевшая солистка KAZKA восхитила внешним видом после праздников

Александра вызвала восторг своим внешним видом (фото: instagram.com/kazka.band)

"Я у ці святкові вихідні влаштувала собі тихий та спокійний відпочинок. Для мене дуже важливо іноді бути з собою, слухати свої думки та планувати майбутнє особисто для себе. А от тепер, після тихого відпочинку, я готова до гучного!" – заверила артистка.

Поклонники Александры тут же поспешили одарить ее комплиментами. Не устоял даже ведущий и блогер Слава Демин. "Как же круто выглядишь!" – восхитился он.

  • Саша, как Вам идет эта фигура! Оставайтесь такой же красоткой, Адель Вы наша
  • Какая красивая
  • Как вы похудели! Просто невероятно
  • Саша чудесная! Просто невероятно красивая
  • Какая вы! Стали ещё красивее
  • Ты неповторима

Кстати, Александра и ее экс-парнер по "Танцам со звездами 2021" Юрий Мешков интригуют общественность намеками на роман. Еще во время участия в проекте, парочка не скрывала нежных чувств друг к другу, а после снялась в романтической фотоистории, оставив открытым вопрос о своих отношениях.

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