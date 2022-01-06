"Наша Адель": похудевшая солистка KAZKA восхитила внешним видом после праздников

Фронтвумен группы KAZKA Александра Зарицкая благодаря участию в "Танцах со звездами" похудела на более, чем 20 килограммов . Девушка преобразилась на глазах у поклонников, которые с интересом наблюдали за ее перевоплощением и достижениями на главном паркете страны.

На новых фото в Instagram Саша предстала перед поклонниками в расслабленном уютном образе, несколько скрадывающем фигуру, что не помешало им вновь восхититься ее внешним видом.

На кадрах певица запечатлена в удобной клетчатой теплой рубашке и черных брюках палаццо, а также кроссовках на массивной подошве. Девушка позирует в просторных светлых интерьерах с обилием растений и декора на высоких стеллажах.

Александра вызвала восторг своим внешним видом (фото: instagram.com/kazka.band)

"Я у ці святкові вихідні влаштувала собі тихий та спокійний відпочинок. Для мене дуже важливо іноді бути з собою, слухати свої думки та планувати майбутнє особисто для себе. А от тепер, після тихого відпочинку, я готова до гучного!" – заверила артистка.

Поклонники Александры тут же поспешили одарить ее комплиментами. Не устоял даже ведущий и блогер Слава Демин. "Как же круто выглядишь!" – восхитился он.