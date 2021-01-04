Наша девочка: Юлия Санина растрогала фанатов новостью о пополнении в семье
Певица и финалистка "Танцев со звездами" Юлия Санина просто обожает свою семью, не скрывает любви к своему мужу и сыну и засыпает сеть их совместными снимками.
Поклонники обожают, когда певица делится подобными фото, во многом, благодаря им, они давно назвали Юлия с мужем самой милой парой украинского шоу-бизнеса.
А теперь Юлия порадовала поклонников радостной новостью: в семье знаменитостей появилась еще одна женская особа - плюс один в Юлину "команду". Правда, пока что это собачка.
Певица запостила в своем микроблоге яркое новогоднее фото, вся семья стоит на фоне по-волшебному украшенной елки и радостно улыбается. У малыша на руках сидит новый член семьи.
"Наша новогодняя радость, наша девочка. Придумываем кличку, ваши варианты", - написала Санина.
Юлия Санина и ее растущая семья (фото: instagram.com/the_hardkiss/)
Фанаты просто взорвали соцсеть Юлии радостными комментариями. Они стали предлагать свои имена и восхищаться счастливыми лицами всей семьи.
- Боже какая красивая
- Жвачка, Кэнди, Лола. Congratulations в очередной раз
- Харди
- Судя по глазам, больше всего собаку хотела мама
- Це Мелодія
Напомним, раньше Юлия Санина призналась, что ее утомляет изображать из себя сильную женщину.
"Что позволяет тебе не впасть в уныние? Понимаю, что уныние - это грех. Но я позволяю себе иногда поунывать. Позволяю себе эту эмоцию. Поплакать, пожалеть себя. Иногда это очень нужно. Перестать изображать из себя сильную женщину, которая может горы свернуть. И тихонько пожалеть себя", - призналась Юлия.
Похоже, компания в виде милой собачки уже давно была нужна певице.