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Наша Love Story: Остапчук с женой сняли чувственный фильм о своей любви

Новина українською → Суббота 17 октября 2020 23:30
Наша Love Story: Остапчук с женой сняли чувственный фильм о своей любви Владимир Остапчук и Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Lite

Молодожены показали трогательные кадры о своих отношениях

Владимир Остапчук и Кристина Горняк отпраздновали долгожданную свадьбу и продолжают наслаждаться торжеством и купаться в романтическом настроении. Попутно молодожены призывают поклонников присоединиться к радости влюбленных, поделившись трогательными моментами из истории их любви.

Известный украинский ведущий вместе с молодой супругой-нотариусом решили запечатлеть чувственные эпизоды своих отношений на камеру и заказали специальное видео. Ролик, который получился действительно ярким и чувственным, Остапчук опубликовал в своем Instagram.

На кадрах пара позирует на улицах города и на крышах домов, в авто, на скейтборде и лифте, обмениваются поцелуями, нежными объятиями, и наслаждаются каждым мгновением вместе.

"Наша Love Story. Самая необычная, яркая, теплая и точно отображает нашу любовь и наш мир", - написал Остапчук.

Наша Love Story: Остапчук с женой сняли чувственный фильм о своей любви

Владимир Остапчук и Кристина Горняк стали мужем и женой 15 октября (фото: instagram.com/kristygor)

Также шоумен отметил, что профессиональные операторы из студии при создании видео не пошли по шаблону и "не делали ванильных облаков", а создали целый фильм.

"Сотканный из ночного города, цветов в волосах и звуков каблуков по Пассажу.
Как же это кайфово, когда вся команда чувствует нашу любовь, смотрит нашими глазами и проживает эти моменты вместе. Безгранично благодарны за то, что стали вашими героями. Киноленты, в которой мы крепко за руки", - выразил он свою признательность.

Видео: Владимир Остапчук и Кристина Горняк показали свою "Историю любви"

Также появились и кадры из бэкстейджа, на которых показаны забавные и веселые моменты во время съемок истории любви Владимира и Кристины Остапчук.

"Дерзость и нежность - яркий контраст двух полярных стилей дал основу для проникновенной истории любви", - говорится в описании к ролику.

Видео: Владимир Остапчук и Кристина Горняк сняли фильм о своей любви

Напомним, ранее Остапчук с женой рассекретил, куда отправился в свадебное путешествие и раскрыл детали свадьбы.

Также мы писали о том, что первый свадебный танец Вовы и Кристины Остапчук оценивала специальная приглашенная гостья - Верка Сердючка.

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