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Нашла источник молодости: 54-летняя Сальма Хайек в купальнике покорила роскошным телом

Новина українською → США, Среда 24 февраля 2021 19:32
Нашла источник молодости: 54-летняя Сальма Хайек в купальнике покорила роскошным телом Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайек не оставляет своих фанатов надолго без горячего контента. В этот раз 54-летняя актриса предстала полуобнаженной на пляже.

Знойное фото она запостила у себя в блоге, сопроводив его строчкой из хита Леди Гаги Rain On Me.

Сальма Хайек позирует под струями воды в бордового оттенка сплошном купальнике. Звезда распустила волосы и не стала делать макияж. Так что выглядит она очень молодо и свежо. Поклонники при виде своей любимой звезды не смогли сдержать слов восторга, засыпав ее приятными комментариями.

Нашла источник молодости: 54-летняя Сальма Хайек в купальнике покорила роскошным теломСальма по-прежнему соблазнительна (фото: instagram.com/salmahayek)

"Ты такая красивая", "Богиня", "Королева", "Сальма нашла источник молодости", "Я был бы польщен быть твоим мальчиком-слугой", "Лучшие брови и подбородок на планете...", "Пресвятая Сальма", - не могут остановиться фанаты.

К слову, недавно Сальма показала, что ее юная дочь растет такой же красавицей, как и мама. Валентина Палома, которую Хайек родила в браке с Франсуа-Анри Пино, нечасто появляется в сети. Но недавно актриса сделал приятное исключение.

Напомним, Сальма уже стала негласной иконой стиля и учит, как выглядеть более молодо в зрелом возрасте.

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