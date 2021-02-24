Нашла источник молодости: 54-летняя Сальма Хайек в купальнике покорила роскошным телом

Сальма Хайек не оставляет своих фанатов надолго без горячего контента. В этот раз 54-летняя актриса предстала полуобнаженной на пляже.

Знойное фото она запостила у себя в блоге, сопроводив его строчкой из хита Леди Гаги Rain On Me.

Сальма Хайек позирует под струями воды в бордового оттенка сплошном купальнике. Звезда распустила волосы и не стала делать макияж. Так что выглядит она очень молодо и свежо. Поклонники при виде своей любимой звезды не смогли сдержать слов восторга, засыпав ее приятными комментариями.

Сальма по-прежнему соблазнительна (фото: instagram.com/salmahayek)

"Ты такая красивая", "Богиня", "Королева", "Сальма нашла источник молодости", "Я был бы польщен быть твоим мальчиком-слугой", "Лучшие брови и подбородок на планете...", "Пресвятая Сальма", - не могут остановиться фанаты.

К слову, недавно Сальма показала, что ее юная дочь растет такой же красавицей, как и мама. Валентина Палома, которую Хайек родила в браке с Франсуа-Анри Пино, нечасто появляется в сети. Но недавно актриса сделал приятное исключение.