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Нашла утешение в семье: Дженнифер Лопес после расставания с Алексом Родригесом проводит все время с детьми

Новина українською → США, Понедельник 10 мая 2021 16:42
Нашла утешение в семье: Дженнифер Лопес после расставания с Алексом Родригесом проводит все время с детьми Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались несколько недель назад. И певица не стала впадать в депрессию. В этот нелегкий период поп-дива загрузила себя работой по полной. Также она не ограничивает общение, даже иногда посещая свидания. Еще одна настоящая отдушина для Лопес, по словам инсайдеров - дети.

Несколько часов назад певица показала, как провела день со своей семьей.

Дженнифер Лопес всегда была идеальной мамой. Своих детей Эмму и Макса, которых она любя называет "кокосами", певица родила от Марка Энтони. И всегда рассказывала в интервью, как она благодарна за них экс-мужу. Но в нелегкие периоды жизни близнецы - ее настоящее утешение.

Нашла утешение в семье: Дженнифер Лопес после расставания с Алексом Родригесом проводит все время с детьмиНашла утешение в семье: Дженнифер Лопес после расставания с Алексом Родригесом проводит все время с детьми

Нашла утешение в семье: Дженнифер Лопес после расставания с Алексом Родригесом проводит все время с детьмиНашла утешение в семье: Дженнифер Лопес после расставания с Алексом Родригесом проводит все время с детьмиНашла утешение в семье: Дженнифер Лопес после расставания с Алексом Родригесом проводит все время с детьмиДженнифер Лопес с семьей (фото: instagram.com/jlo)

Так, инсайдер рассказал, что при расставании с Алексом Родригесом Дженнифер волновалась и по поводу детей. Дело в том, что они очень привязались как к бойфренду мамы, так и с детям Родригеса. Теперь певица старается сделать все возможное, чтобы их не травмировали перемены в ее личной жизни. Да и сама она, как утверждает источник, чувствует себя счастливой, когда погружается в материнские хлопоты.

Подтверждением тому стал и новый пост звезды. Дженнифер провела День матери со своими близнецами и мамой. Все четверо веселились в кафе, фотографировались и просто наслаждались компанией друг друга. И судя по цветущему и спокойному виду Лопес, она действительно уже отошла от разрыва длительных отношений.

Напомним, певица для съемок своей косметической линии пригласила маму и дочь. Вышло очень трогательно!

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