Насладились сполна: Кухар в одном халате сделала признание об особом месте

Екатерина Кухар с удовольствием выступает на сцене, особенно учитывая реалии карантина, встреча со зрителями для нее – настоящий праздник. Прима-балерина отправилась на гастроли во Львов, который просто обожает. Екатерина в одном халате устроила фотосессию в номере гостиницы.

Фотосетом из Львова судья "Танцев со звездами" поделилась в Instagram .

Екатерина в уютном махровом халате и босиком сидит на кресле. Возле нее на журнальном столике стоят роскошные букеты из тюльпанов.

Она призналась, что поездки во Львов никогда не оставляют ее равнодушными, а также привела краткие исторические сведения.

"Прогулки по старинным улочкам, тысячи кафе со всевозможными вкусностями, сюда стремятся на уикенд туристы из Европы и на выходных к пандемии было не протолкнуться",- поделилась воспоминаниями Екатерина.

Екатерина Кухар в халате рассказала о прелестях Львова (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Даже Голливуд заказывает спецэффекты для своих кинокартин именно во Львове. Такие популярные фильмы, как "Гарри Поттер", "Халк", "Спайдермен", получили свое программное обеспечение в городе Льва", - с гордостью отметила прима-баллерина.

Она призналась, что вместе с балетной труппой на двухдневных гастролях насладилась городом сполна.

Подписчики искупали Екатерину в комплиментах.