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Насладились сполна: Кухар в одном халате сделала признание об особом месте

Новина українською → Суббота 20 марта 2021 14:38
Насладились сполна: Кухар в одном халате сделала признание об особом месте Екатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Lite

Екатерина Кухар с удовольствием выступает на сцене, особенно учитывая реалии карантина, встреча со зрителями для нее – настоящий праздник. Прима-балерина отправилась на гастроли во Львов, который просто обожает. Екатерина в одном халате устроила фотосессию в номере гостиницы.

Фотосетом из Львова судья "Танцев со звездами" поделилась в Instagram.

Екатерина в уютном махровом халате и босиком сидит на кресле. Возле нее на журнальном столике стоят роскошные букеты из тюльпанов.

Она призналась, что поездки во Львов никогда не оставляют ее равнодушными, а также привела краткие исторические сведения.

"Прогулки по старинным улочкам, тысячи кафе со всевозможными вкусностями, сюда стремятся на уикенд туристы из Европы и на выходных к пандемии было не протолкнуться",- поделилась воспоминаниями Екатерина.

Насладились сполна: Кухар в одном халате сделала признание об особом месте

Насладились сполна: Кухар в одном халате сделала признание об особом месте

Екатерина Кухар в халате рассказала о прелестях Львова (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Даже Голливуд заказывает спецэффекты для своих кинокартин именно во Львове. Такие популярные фильмы, как "Гарри Поттер", "Халк", "Спайдермен", получили свое программное обеспечение в городе Льва", - с гордостью отметила прима-баллерина.

Она призналась, что вместе с балетной труппой на двухдневных гастролях насладилась городом сполна.

Подписчики искупали Екатерину в комплиментах.

  • Какая красотка. Восхитительная
  • Даже в халатике, без шикарных нарядов вы милая красавица
  • Девочка-нежность
  • Красота и талант!
  • Шикарная улыбка, красотка Катюша
  • Красавица

Напомним, что ранее Екатерина Кухар показала постельное видео и обнажила ножки.

Кстати, Екатерина Кухар рассказала, как чуть не потеряла любимого мужа Александра Стоянова.

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