Наслаждаемся: утонченная Кухар в купальнике показала яркое летнее видео с детьми
Екатерина Кухар не привыкла сидеть, сложа руки. Так она не только занята на съемках проекта "Танцы со звездами" и подготовкой коновому театральному сезону, но и всерьез взялась за вопрос реорганизации хореографического училища, которое возглавляет. Чтобы плодотворно трудится, как известно, нужно продуктивно отдыхать. Так, Екатерина с мужем недавно вернулись из отпуска на Мальдивах, и с новыми силами они готовы к очередным свершениям.
А пока прима-балерина наслаждается последними днями лета и делится своим настроеним с поклонниками в Instagram.
На видео Екатерина позирует в бассейне, оперевшись на бортик, а на заднем фоне в воду прыгают ее дети – сын Тимур и дочка Настя.
"Так не хочется отпускать эту беззаботность… Наслаждаемся последними остатками лета", – подписала солнечные расслабленные кадры прима-балерина.
Подписчики судьи "Танцев со звездами" в комментариях оставили для нее комплименты и напомнили, что не за горами открытие нового театрального сезона.
- Эх, да... Пора открывать театральный сезон
- Как всегда красавица
- Очень красивая
- Красоточка
Ранее Екатерина поделилась знаковым достижением и назвала новость "исторической". Так, с ее подачи киевское хореографическое училище подписала договор о сотрудничестве с известной французской балетной школой. Теперь в новом учебном году ожидается обмен преподавателями основных дисциплин и подготовка к совместному гала-концерту, а также обмен студентами.
Напомним, что ранее Екатерина Кухар в утонченном ажурном платье показала безупречный образ Снежной королевы.