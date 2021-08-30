Наслаждаемся: утонченная Кухар в купальнике показала яркое летнее видео с детьми

Екатерина Кухар не привыкла сидеть, сложа руки. Так она не только занята на съемках проекта "Танцы со звездами" и подготовкой коновому театральному сезону, но и всерьез взялась за вопрос реорганизации хореографического училища, которое возглавляет. Чтобы плодотворно трудится, как известно, нужно продуктивно отдыхать. Так, Екатерина с мужем недавно вернулись из отпуска на Мальдивах , и с новыми силами они готовы к очередным свершениям.

А пока прима-балерина наслаждается последними днями лета и делится своим настроеним с поклонниками в Instagram .

На видео Екатерина позирует в бассейне, оперевшись на бортик, а на заднем фоне в воду прыгают ее дети – сын Тимур и дочка Настя.

"Так не хочется отпускать эту беззаботность… Наслаждаемся последними остатками лета", – подписала солнечные расслабленные кадры прима-балерина.

Подписчики судьи "Танцев со звездами" в комментариях оставили для нее комплименты и напомнили, что не за горами открытие нового театрального сезона.

Эх, да... Пора открывать театральный сезон

Как всегда красавица

Очень красивая

Красоточка

Ранее Екатерина поделилась знаковым достижением и назвала новость "исторической". Так, с ее подачи киевское хореографическое училище подписала договор о сотрудничестве с известной французской балетной школой. Теперь в новом учебном году ожидается обмен преподавателями основных дисциплин и подготовка к совместному гала-концерту, а также обмен студентами.