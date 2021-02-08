Наслаждаться каждой секундой: Мишина в бикини в соблазнительной позе сделала признание о любимом

Ксения Мишина с сыном Платоном и Александр Эллерт с дочкой от первого брака Элей отправились в зимний отпуск в солнечную Доминикану. Сладкая парочка с детьми нежится на пляже, купается в океане, пробует экзотические блюда и фрукты и осваивает крутые горки и аттракционы. Конечно же, не обходится без красочных фото и ярких видео. Кроме того, Кения "выгуливает" бикини и просит Александра побыть ее личным фотографом.

На одном из свежих фото в Instagram актриса эффектно позирует в сером бикини верхом на пальме. Она прияла соблазнительную позу, которая позволила оценить все прелести фигуры экс-холостячки.

Ксения заявила, что любит работать, достигать своих целей и получает от этого невероятное удовольствие и "плюсик" к уверенности в себе и в лучшем будущем. Но еще больше она любит качественно отдыхать.

⠀

"Какой же это кайф просыпаться не по будильнику, а потому, что срочно захотелось фруктов, идти просто куда глаза глядят, останавливаться у каждого красивого кустика и просто наблюдать! Просто наслаждаться каждой секундой. Вдыхать непривычные запахи цветущих растений", – призналась актриса.

Ей невероятно нравится наблюдать за детьми и их неподдельными искренними реакциями на отдыхе.

Ксения поделилась эффектным фото на пальме (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"А как по-особенному, смесью соли и сладостью ветра пахнут детские макушки... обожаю, этот ни с чем не сравнимый запах. Открывать мир своим детям, открывать свое сердце с каждым новым впечатлением, открывать любимого в совершенно новых обстоятельствах. Путешествия это всегда про развитие, хоть и про тотальный Релакс", - сообщила вдохновленная экс-холостячка.

⠀

По ее словам, отдых - это самая необходимая часть пути во время движения к своим целям. Ведь очень важно восполнять ресурс, получать удовольствие, особенно девушкам.

⠀

"Каждую секунду здесь, в этом райском месте я чувствую, как размягчаюсь и наполняюсь силой. Чувствую, что снова готова создавать и двигаться вперед, но уже после отпуска. А сейчас только я, пальмы, бирюзовая гладь воды, самые любимые люди рядом", - подытожила Ксения.

"Понюхай и мою макушку... там и соль, и ветер, и ананаса кусок, и крем для загара, и все остальное, что попадает мне в руки", - отреагировал на пост любимой Александр.

Ксения засветила интимные части тела в мокром бондо (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ранее Ксения поделилась снимком в мокром "голом" купальнике бондо. Автором пикантного кадра стал Александр. А актриса попросила поклонников оценить его способности фотографа.