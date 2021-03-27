Наслаждаются теплом: Осадчая и Горбунов умилили семейными кадрами с сыном
Катя Осадчая недавно призналась, что нашла плюсы и в локдауне - к примеру, у нее появилось больше времени для прогулок на свежем воздухе с любимыми мужчинами - мужем и сыном. И если в рабочие дни телеведущая гуляет возле дома, на выходных они всей семьей устроили веселую вылазку под Киевом.
В своем Instagram Катя поделилась милыми семейными кадрами с Юрием Горбуновым и их 4-летним сыночком Иваном. Для променада они выбрали набережную Днепра в городе Украинка.
Осадчая позировала на фоне реки в черных брюках-клеш, кроссовках и красной легкой курточке, не забыв и про шапку. Маленького Ивасика она одела в те же цвета и показала, как он любуется текущей водой - по-прежнему лишь со спины.
"Нарешті тепло! Плани на вихідні - дихати свіжим повітрям, мандрувати околицями Києва і працювати звичайно. А які в вас плани на цей перший теплий вікенд?" - написала теледива.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном устроили вылазку на свежий воздух (фото: instagram.com/kosadcha)
Горбунов тоже сделал несколько очаровательных селфи - с любимой женой вдвоем, а также с ними всеми тремя.
"Офіційно перший день весни!" - прокомментировал фото счастливый ведущий.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали семейными фото с прогулки (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Пользователи сети радуются за их семью и оставили теплые слова в комментариях.
- Яка красуня
- Прекрасный вид!!! Наша родная Набережная Украинки
- Богиня
- О, прекрасні краєвиди нашої Українки
- Люблю Вас настоящих! Берегите своё семейное счастье!
- ГАРНЕНЬКІ
- Такие милые вы
Напомним, что ранее Юрий Горбунов рассекретил таланты и увлечения сына Вани.
А еще Горбунов впечатлил сюрпризами от Осадчей и анонсировал их дуэт.