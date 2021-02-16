Настоящая дискриминация: Сальма Хайек рассказала, как нелегко быть женой миллиардера

Сальма Хайек вышла замуж за Франсуа-Анри Пино в 2009-м году. Французский бизнесмен, состояние которого оценивается в около 35 миллиардов долларов, и актриса счастливы в браке уже много лет. Но до сих пор разговоры о том, что знойная красавица выхода за "деньги", а не по любви, не утихают. И Сальма решила ответить на обвинения.

Сальма Хайек вновь полняла эту тему после того, как американский актер Дэкс Шепард в подкасте Armchair Expert сказал, что изначально не понял, что Хайек нашла в Пино и предположил, что она вышла просто за "богатого парня". Однако встретив Франсуа-Анри в жизни, он поменял свое мнение. По словам актера, Пино оказался очень харизматичным и умным. Сальма тут же поспешила прокомментировать данный выпад.

"Дело в том, что фотографии не передают его харизму. Он помог мне стать намного лучше. Когда я выходила за него замуж, все говорили, что я сделала это из-за денег. И я вот что скажу: думайте что хотите. Мы 15 лет вместе и наша любовь сильна", - заключила Сальма.

Сальма Хайек с мужем (фото: instagram.com/salmahayek)

Также она добавила, что эти слова очень ее ранят, а еще сильнее - богатых мужчин, которых все воспринимают, как "денежные мешки". По словам актрисы, они подвергаются определенной дискриминации. В обществе формируется мнение, что если человек богат, он не может быть достойным и хорошим.

Сальма призналась, что ее муж - такой же человек, как и все, и далеко не такой трудоголик, как принято считать. А потому старается регулярно отключаться от работы и уделять время ей и дочери Валентине Паломе, которой исполнилось уже 13 лет.