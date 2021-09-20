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Настоящая гимнастка: Тина Кароль в облегающем комбинезоне поразила гибкостью кошки

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Понедельник 20 сентября 2021 12:38
Настоящая гимнастка: Тина Кароль в облегающем комбинезоне поразила гибкостью кошки Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвия Агаркова

Тина Кароль не скрывает, что тщательно следит за фигурой, ведь певица склонна к полноте. Она придерживается кето-диеты, а также занимается спортом. Певица всерьез увлеклась йогой и профессионально выполняет даже самые сложные асаны.

Украинская поп-дива показала в "сторис" Instagram свою впечатляющую растяжку, а видео попало на фан-страничку звезды в соцсети.

Певица опубликовала кадр, на котором застыла в одной из асан, добвавив визуальные эффекты. "Намасте" – коротко поприветствовала Тина, отметив в публикации своего тренера по йоге Ирину.

Настоящая гимнастка: Тина Кароль в облегающем комбинезоне поразила гибкостью кошки

Тина Кароль показала, как выполняет асаны (фото: instagram.com/tina_karol)

На видео гибкая и пластичная звезда в черном облегающем специальном комбинезоне для занятий практиками показала возможности своего тела. Она тянется макушкой к носку, выгибая спину и демонстрируя прекрасную растяжку.

Поклонники артистки восхитились ее спортивной формой и возможностями тела.

  • Восторгаюсь этой девочкой!
  • Браво!
  • Молодчина
  • На ковер. Выступить как гимнастка
  • Когда стараешься и для тела...и для себя...и для душы

К слову, видео своих занятий в зале Тина начала активно делиться во время прошлогоднего весеннего локдауна. Она показывала поклонников комплексы упражнений, которые привыкла выполнять для поддержания формы.

Также свои занятия йогой и стретчингом певица сопровождала философскими размышлениями о наполненности жизни, умении радоваться каждому новому дню и преодолевать себя ради самоусовершенствования.

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Тина Кароль
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