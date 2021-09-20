Настоящая гимнастка: Тина Кароль в облегающем комбинезоне поразила гибкостью кошки

Тина Кароль не скрывает, что тщательно следит за фигурой, ведь певица склонна к полноте. Она придерживается кето-диеты, а также занимается спортом. Певица всерьез увлеклась йогой и профессионально выполняет даже самые сложные асаны.

Украинская поп-дива показала в "сторис" Instagram свою впечатляющую растяжку, а видео попало на фан-страничку звезды в соцсети.

Певица опубликовала кадр, на котором застыла в одной из асан, добвавив визуальные эффекты. "Намасте" – коротко поприветствовала Тина, отметив в публикации своего тренера по йоге Ирину.

Тина Кароль показала, как выполняет асаны (фото: instagram.com/tina_karol)

На видео гибкая и пластичная звезда в черном облегающем специальном комбинезоне для занятий практиками показала возможности своего тела. Она тянется макушкой к носку, выгибая спину и демонстрируя прекрасную растяжку.

Поклонники артистки восхитились ее спортивной формой и возможностями тела.