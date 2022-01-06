Настоящая идеальная семейка: MONATIK с женой и детьми заворожил сказочными приключениями в США

MONATIK (Дмитрий Монатик) с женой Ириной и детьми колесит по Америке – певец совместил свой тур и отдых с самыми любимыми. Артист показывает сыновьям Платону и Даниилу любимые знаковые места в США и сам с удовольствием заново переживает приятные эмоции и набирается вдохновения.

Так, звездная семья посетили местный флоридский Диснейленд, интерактивный музей в Майями Phillip and Patricia Frost Museum of Science и порезвилась на пляже. Фото и видео счастливые родители поделились в Instagram .

Дмитрий с Ириной и сыновьями прогулялись по пляжу в Майами и встретили там пеликанов, которые, похоже, совершенно не боялись людей.

"Птицы счастья завтрашнего дня обещают дожди… а если вместе терпеть дожди… будет легче летать", - подписал красочные кадры артист.

А вот поход в Диснейленд омрачила небольшая неприятность – толпы желающих прикоснуться к сказке. "Я стал свидетелем самых длинных очередей… в мире… на все", - посетовал Дмитрий.

Но, судя по фото и видео, настроение звездной семье этот факт не испортил, и они весело и захватывающе провели время в популярном парке аттракционов.

Зато посещение интерактивного музея в Майями Phillip and Patricia Frost Museum of Science принесло восторг. Даниил и Платон с интересом наблюдали за жителями океана за стеклом, а вместе с папой изучали завораживающий мир океана.

Дмитрий с сыновьями посетил атмосферный музей в Майями (фото: instagram.com/monatik_official)

Семейной идиллией Монатиков восхитились их звездные друзья – Надя Дорофеева, бизнес-леди Елизавета Юрушева, хореограф Василий Козарь. Поклонники не отставали.