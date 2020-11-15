Настоящий боец: Катерина Кухар рассказала, кого считает победителем "Танцев со звездами"

Катерина Кухар сделала признание о "Танцах со звездами"

Екатерина Кухар - одна из самых любимых зрителями телеперсон. Судья "Танцы со звездами 2020" - бесконечный источник вдохновения для ее фолловеров. Это неудивительно: радует Катерина не только красотой, но и мудростью.

Так, в своем микроблоге Кухар рассказала о самом вероятном победителе на шоу. Для этого звезда запостила чувственный снимок: она сидит в пикантной позе в топе с откровенным декольте. Высокий хвост, длинные ресницы придали образу Катерины загадочности и изысканности.

Красота и мудрость - "опасное" сочетание (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Танці з зірками" выходят на финишную прямую. Всего 4 пары, всего три эфира и победитель будет назван! Но как известно, последний бой - он трудный самый!

Физические и моральные силы участников уже на исходе. Выдержать три месяца сверх нагрузку и еженедельный стрессовый фактор может далеко не каждый.

Я думаю, одержит победу именно тот, кто сможет, взяв волю в кулак, дожать. Для этого, кроме таланта, нужен характер настоящего бойца", - заявила Кухар.

Напомним, Катерина Кухар вдохновила фолловеров высказыванием, что самое ценное и в жизни, и на сцене: у кого это получается, тот непобедим!