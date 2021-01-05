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Настоящий красавец: Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новыми фото подросшего сына от Джейсона Стетхэма

Новина українською → Великобритания, Вторник 05 января 2021 21:37
Настоящий красавец: Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новыми фото подросшего сына от Джейсона Стетхэма Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Lite

Роузи Хантингтон-Уайтли в последнее время редко радует фанатов снимками в собственном блоге. Модель предпочитает вести "затворнический образ жизни", не выставляя семейные и личные вопросы напоказ. Разумеется, случаются и исключения, когда 33-летняя британская икона стиля делится подробностями их быта с Джейсоном Стетхэмом, а также секретами воспитания пока что единственного сына Джека Оскара.

Настоящий красавец: Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новыми фото подросшего сына от Джейсона СтетхэмаНастоящий красавец: Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новыми фото подросшего сына от Джейсона СтетхэмаРоузи с сыном на прогулке (фото: instagram.com/rosiehw)

В этот раз Роузи показала в сториз фрагменты прогулки с сыном. Они с мальчиком отправились на природу, чтобы насладиться роскошными видами и пообщаться с животными. Модель показала сына, который заметно подрос. Джек на прогулку надел коричневый пуховик, синие джинсы и ботинки в тон куртке и выглядел стильно и привлекательно, как и подобает сыну известной модели и голливудского актера. Мальчик, который внешне напоминает Роузи, от отца также перенял много черт. К примеру, любовь к спорту и телосложение.

Заодно модель поздравила своих фолловеров с Новым годом, написав фрагмент любимого автора Энтони Роббинса.

Напомним, ранее Роузи рассказала, что мечтает еще родить детей для любимого мужчины. А также поведала, как относится к работе мужа, который довольно часто принимает участие в откровенных сценах.

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