Настоящий спортсмен: Светлана Тарабарова умилила фанатов видео, как ее двухлетний сын занимается фитнесом

Светлана Тарабарова - дважды мама, в сентябре на свет появилась ее дочь Мария. Певица призналась, что такое имя пришло к ней с мужем во время путешествия по Испании. В Барселоне, стоя у статуи Девы Марии, Светлана ощутила признаки токсикоза.

А вот старший сын Иван у Тарабаровой - очень активный малыш, в свои 2 года он уже... занимается в спортзале! Певица показала видео, как она отдала сынишку на фитнес, чем вызывала у них бурю восхищений и пожеланий сделать то же самое, отдать своих малышей в зал, ведь это очень полезно для здоровья.

"Іван вперше на дитячому фітнесі. Я знала, що йому сподобається, але щоб настільки - це просто wow! Тепер він мене постійно питає: "А коли ми поїдемо на фітнес?"...

Тренер розробила інтенсивний ігровий клас, який спрямований на розвиток більш, ніж 70 рухових навичок з різних видів спорту. Заняття у такому ранньому віці (а можна починати займатися з 6 місяців) впливає на розвиток фізичного потенціалу дітей, що включає в себе розвиток балансу, мануальних навичок і рухливості...

Мами, є ще один величезний і такий вагомий плюс: після заняття Іван заснув по обіді, як янгол, і прокинувся із чудовим настроєм, а це для нас - як бальзам для душі! І для здоров‘ я малюків дуже потрібно!", - написала певица.

Светлана Тарабарова показала, как ее малыш занимается в зале (фото: instagram.com/tarabarova/)

Напомним, Светлана Тарабарова недавно восхитила сеть трогательными снимками с мужем и сыном.