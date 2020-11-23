ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Настойчивый мужичок: Алена Шоптенко рассмешила историей, как ее крошка-сын будит ее по утрам

Новина українською → Понедельник 23 ноября 2020 12:15
Настойчивый мужичок: Алена Шоптенко рассмешила историей, как ее крошка-сын будит ее по утрам Алена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko/)
Автор: Lite

Алена Шоптенко поделилась трогательными историей и фото

Алена Шоптенко души не чает в своем сынишке и обожает радовать сеть историями о нем. Недавно она рассмешила фанатов, рассказав о первых словах своего малыша. Алексей, так зовут парня, оказывается, не в восторге от яркого макияжа мамы. Шоптенко показала редкие снимки с сыном и призналась, что раньше при взгляде на нее он произносил слово "мыть".

А на этот раз звезда "Танцев со звездами" призналась, что сын растет очень настойчивым мужчиной. Звезда поздравила малыша с днем сына и заодно умилила сеть веселой и трогательной историей о нем.

"Вот уже 2 недели сын каждое утро будит меня в 6:30 утра с криком "Мама, втавай!". Потом он залазит мне на голову и весело бьет ножками по лицу до тех пор, пока я действительно не встану. Вот такой у меня настойчивый мужичок растет. А я каждый раз в это время думаю: "Ничего, я отыграюсь, когда ты в школу пойдешь. С днем сына! Пусть все будут здоровы и всего добиваются!, - написала Алена.

Настойчивый мужичок: Алена Шоптенко рассмешила историей, как ее крошка-сын будит ее по утрамАлена Шоптенко еще отыграется (фото: instagram.com/alena_shoptenko/)

Напомним, что Алена Шоптенко поделилась снимком, который шокировал и порадовал ее фанатов одновременно: Алена резко сменила образ. На снимке звезда стоит с коротким каре, Шоптенко распрощалась со своими длинными волосами. По ее признанию, решение подстричься - одно из самых удачный решений этого года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Танці з зірками Танцы со звездами Алена Шоптенко
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Падение промпроизводства в Украине снова ускорилось
Александр Белоусфинансовый редактор Падение промпроизводства в Украине снова ускорилось