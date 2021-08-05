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Настя Каменских в бикини на яхте раскрыла свое заветное желание: "царица морей"

Новина українською →
Хорватия, Четверг 05 августа 2021 14:38
Настя Каменских в бикини на яхте раскрыла свое заветное желание: "царица морей" Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Настя Каменских с мамой, лучшей подругой, Потапом и свекровью отдыхает в Хорватии. Большая компания наслаждается потрясающими видами, архитектурой и пляжным отдыхом, пробует местную кухню и гуляет по старинным улочкам курорта, где они остановились.

На свежих снимках в Instagram Настя показала свое идеальное утро на яхте.

Певица наслаждается началом нового дня. Она жмуриться от удовольствия, позируя в бикини лимонного оттенка с белой окантовкой. Настя повязала на покатые бедра парео в нейтральных оттенках и позировала на корме судна.

"Вот бы так начиналось каждое утро", - поделилась заветным желание певица.

Настя Каменских в бикини на яхте раскрыла свое заветное желание: &quot;царица морей&quot;

Настя Каменских в бикини на яхте раскрыла свое заветное желание: &quot;царица морей&quot;

Настя Каменских показала яркое утро на яхте (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники моментально искупали Настю в комплиментах – поток восхищенных откликов не прекращался.

  • Красивая
  • Шикарно
  • Как всегда великолепна
  • Фигурка огонь
  • Очень красивая и очень красиво
  • Пиратка
  • Царица морей Анастасия Каменских
  • Обворожительно прекрасна
  • Такой красотой как у тебя можно украсить всю вселенную
  • Какая красота! Настя великолепна! Очень красивая и яркая! Восхищаюсь искренне, а воочию она еще красивее, знаю точно – видела
  • Какая сочная
  • Красота - страшная сила!

К слову, Настя как-то признавалась, что автор ее эффектных снимков, как правило, муж Потап. Она завила, что, в отличие от многих мужчин, ее благоверный умеет сделать удачный кадр, но за этим стоят долгие тренировки.

Напомним, что ранее Каменских в изумрудном мини сходила на свидание с собственным мужем во время отпуска.

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Настя Каменских
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