Настя Каменских в черном бикини пленила волнительными изгибами: Потап везунчик

Певица поделилась фото, сделанным в Турции

Настя Каменских часто балует поклонников провокационными фото. Она не упускает возможности продемонстрировать фигуру в бикини, а иногда даже позировать топлес или ню, "разгоняя" фантазию и интерес к своей персоне, и провоцирует бурные обсуждения. В октябре Потап и Настя отдыхали в Турции, певица привезла оттуда множество красочных и эффектных кадров, а теперь делиться с подписчиками в Instagram фотовоспоминаниями. Так, на новом снимке Настя предстала в черном купальнике и платье-тунике в тон.

Настя позирует без грамма косметики, ее наряд фиксируется лишь на талии и позволяет рассмотреть, что скрывается под шелковым платьем – черный бикини. На шее и запястье красуются тонкие и изысканные золотые украшения, в руках она держит солнечные оки.

Настя Каменских показала образ в черном (фото: instagram.com/kamenskux)

"Total black аутфит всегда в моде. Согласны?" - обратилась она к поклонникам. Но фаны захотели обсудить не модные веяния, а формы и внешний вид артистки.

Как можно быть такой красивой

Какая ты сексуальная

Вау, дива

Красивый купальник и ты в нем

Вы как всегда такая милая и красивая

Нереальная красотка

Шикарная

Потап везунчик

Бомба. Супер. Огонь

Шикарная женщина

Напомним, что ранее Настя Каменских рассказала о любимом блюде с утра.