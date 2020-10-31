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Настя Каменских в черном бикини пленила волнительными изгибами: Потап везунчик

Новина українською → Суббота 31 октября 2020 09:57
Настя Каменских в черном бикини пленила волнительными изгибами: Потап везунчик Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Певица поделилась фото, сделанным в Турции

Настя Каменских часто балует поклонников провокационными фото. Она не упускает возможности продемонстрировать фигуру в бикини, а иногда даже позировать топлес или ню, "разгоняя" фантазию и интерес к своей персоне, и провоцирует бурные обсуждения. В октябре Потап и Настя отдыхали в Турции, певица привезла оттуда множество красочных и эффектных кадров, а теперь делиться с подписчиками в Instagram фотовоспоминаниями. Так, на новом снимке Настя предстала в черном купальнике и платье-тунике в тон.

Настя позирует без грамма косметики, ее наряд фиксируется лишь на талии и позволяет рассмотреть, что скрывается под шелковым платьем – черный бикини. На шее и запястье красуются тонкие и изысканные золотые украшения, в руках она держит солнечные оки.

Настя Каменских в черном бикини пленила волнительными изгибами: Потап везунчик

Настя Каменских показала образ в черном (фото: instagram.com/kamenskux)

"Total black аутфит всегда в моде. Согласны?" - обратилась она к поклонникам. Но фаны захотели обсудить не модные веяния, а формы и внешний вид артистки.

  • Как можно быть такой красивой
  • Какая ты сексуальная
  • Вау, дива
  • Красивый купальник и ты в нем
  • Вы как всегда такая милая и красивая
  • Нереальная красотка
  • Шикарная
  • Потап везунчик
  • Бомба. Супер. Огонь
  • Шикарная женщина

Напомним, что ранее Настя Каменских рассказала о любимом блюде с утра.

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