ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Настя Каменских с экстремальным декольте устроила провокацию в сети: "к поцелуям зовущая"

Новина українською →
Четверг 19 августа 2021 11:35
Настя Каменских с экстремальным декольте устроила провокацию в сети: "к поцелуям зовущая" Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Настя Каменских ностальгирует по отдыху с близкими и родныии в Хорватии. Певица собрала все яркие моменты в одном видео и растрогала поклонников. Теперь же артистка вернулась к насыщенному рабочему графику.

Так, Настя поделилась в Instagram свежей порцией эффектоных фото и впечатлила ярким смелым образом.

Настя позирует перед камерой в оригинальном образе. На ней – серебрянное боди с эксремальным декольте, она надела на верх длинную струящуюся юбку лососевого оттенка, а в качестве броского аксессуара предпочла колье в виде … крокодильчика, усыпанного камнями.

Настя сделала высокую гладкую прическу с акуратным высоким пуком. Макияж создан с акцентом на глаза – тени для век насыщенного красного оттенка гармоничного сочетались с образом звезды.

Настя Каменских с экстремальным декольте устроила провокацию в сети: &quot;к поцелуям зовущая&quot;

Настя Каменских с экстремальным декольте устроила провокацию в сети: &quot;к поцелуям зовущая&quot;

Настя Каменских восхитила провокативным образом (фото: instagram.com/kamenskux)

Она заинтриговала поклонников заявлением, что в скором времени они смогут насладиться яркими и сочными кадрами с ней в главной роли!

"Каждый летний день - новые проекты и сюрпризы для вас, мои любимые", - пообещала звезда. Певица попросила поклонников оценить ее образ, и они охотно согласились.

  • Очень красивая
  • Огонь
  • Роскошный образ
  • Вау, шикарная очень
  • Очень крутой образ
  • Ух, какие сочные цвета, какое шикарное «раффаельное» платье
  • Вся такая воздушная, к поцелуям зовущая, как говорил Остап Бендер
  • Самая красивая

Напомним, что ранее Настя Каменских засветила стройные ножки в кокетливом мини на улочках Хорватии.

Читайте LITE в Google News
Настя Каменских
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки
Яблочный Спас 2021: душевные поздравления и красивые открытки