Настя Каменских в мерцающем платье свела с ума аппетитным бюстом: "ложбинка соблазна"

Настя Каменских не боится экспериментировать с образами и часто подчеркивает достоинства своей фигуры с помощью нарядов. На этот раз певица взбудоражила сеть эффектным фото в роскошном концертном луке с глубоким декольте.

Жаркий кадр звезда выложила на своей странице в Instagram.

Настя облачилась в мерцающее черное платье с золотыми пайетками с откровенным вырезом в районе груди, что позволило ей показать свой аппетитный бюст. Артистка позировала в гримерке, поставив одну руку на талию, а второй касаясь волос.

Она красиво уложила свои шикарные кудри и сделала макияж с ацентом на глаза. Чувственно приоткрытые губы и пронзительный взгляд добавляют снимку особой магнетичности.

Настя Каменских засветила аппетитный бюст в эффектном наряде (фото: instagram.com/kamenskux)

"Наряд для выступлений - это то, что я всегда продумываю заранее. За исключением аксессуаров. Они для меня очень важны. И я люблю выбирать их в моменте, следуя своему настроению, желанию и вдохновению", - поделилась Каменских.

Поклонники были взбудоражены увиденным и принялись осыпать Настю комплиментами в комментариях.