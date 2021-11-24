Настя Каменских в мерцающем платье свела с ума аппетитным бюстом: "ложбинка соблазна"
Настя Каменских не боится экспериментировать с образами и часто подчеркивает достоинства своей фигуры с помощью нарядов. На этот раз певица взбудоражила сеть эффектным фото в роскошном концертном луке с глубоким декольте.
Жаркий кадр звезда выложила на своей странице в Instagram.
Настя облачилась в мерцающее черное платье с золотыми пайетками с откровенным вырезом в районе груди, что позволило ей показать свой аппетитный бюст. Артистка позировала в гримерке, поставив одну руку на талию, а второй касаясь волос.
Она красиво уложила свои шикарные кудри и сделала макияж с ацентом на глаза. Чувственно приоткрытые губы и пронзительный взгляд добавляют снимку особой магнетичности.
Настя Каменских засветила аппетитный бюст в эффектном наряде (фото: instagram.com/kamenskux)
"Наряд для выступлений - это то, что я всегда продумываю заранее. За исключением аксессуаров. Они для меня очень важны. И я люблю выбирать их в моменте, следуя своему настроению, желанию и вдохновению", - поделилась Каменских.
Поклонники были взбудоражены увиденным и принялись осыпать Настю комплиментами в комментариях.
- Красунечка!!!
- Настюша, ты как всегда потрясающая
- Шик блеск
- Прекрасная
- Ложбинка соблазна
- Потапенко - тоже спонтанный выбор?
- Золотая Анастасия Каменских
- Шикарная
- Богиня
- Дуже класний образ!
- Какой красивый комплект, аж глаз не оторвать
- Вы красотка и у Вас потрясающая фигура
Ранее Настя Каменских в кожаном тренче заговорила о сжигающей дотла страсти.