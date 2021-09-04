Настя Каменских в одном халате только из душа раззадорила сеть: "шикарна и без макияжа"

Настя Каменских не стесняется делать провокационные фото и переодически дразнит поклонников пикантными фотосетами. Звезда признается: автор ее откровенных снимков – неизменно муж Потап. Продюсер и рэпер гордится красавицей-женой , восхищается ее талантом и поддерживает во всех начинаниях. Настя для него – муза и огромный мотиватор.

Она запостила фото в одном халате с полотенцем на голове. Становится очевидно, что артистка только из душа - на ней нет ни грамма макияжа. Игра света и тени на веранде, где расположилась звезда после водных процедур, делает кадр атмосферным и динаминчным. Настя предпочла не подписывать фото, давая разгул фантазии поклонников.

Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото: instagram.com/kamenskux)

Шикарная и без макияжа

Вафелька

Какая секси

Очень красивая

Настя что с макияжем, что без него прекрасна

С легким паром

Просто супер красотка

Хороша

Ранее Настя уже дразнила фанов фото из ванной. Она нежится в пушистой пене, закрыв в блаженстве глаза и наслаждаясь релаксом.

Настя понежилась в воздушной пене (фото: instagram.com/kamenskux)

К слову, рисковая Настя даже искупалась утром в бассейне, а ведь погодные условия в Киеве и области, где расположен дом певицы, в эти выходные по-настоящему осенние и не балуют теплом.