Настя Каменских в одном халате только из душа раззадорила сеть: "шикарна и без макияжа"
Настя Каменских не стесняется делать провокационные фото и переодически дразнит поклонников пикантными фотосетами. Звезда признается: автор ее откровенных снимков – неизменно муж Потап. Продюсер и рэпер гордится красавицей-женой, восхищается ее талантом и поддерживает во всех начинаниях. Настя для него – муза и огромный мотиватор.
Певица решила побаловать фанов очередной порцией эффектных соблазнителных кадров в Instagram.
Она запостила фото в одном халате с полотенцем на голове. Становится очевидно, что артистка только из душа - на ней нет ни грамма макияжа. Игра света и тени на веранде, где расположилась звезда после водных процедур, делает кадр атмосферным и динаминчным. Настя предпочла не подписывать фото, давая разгул фантазии поклонников.
Настя Каменских показала лицо без макияжа (фото: instagram.com/kamenskux)
- Шикарная и без макияжа
- Вафелька
- Какая секси
- Очень красивая
- Настя что с макияжем, что без него прекрасна
- С легким паром
- Просто супер красотка
- Хороша
Ранее Настя уже дразнила фанов фото из ванной. Она нежится в пушистой пене, закрыв в блаженстве глаза и наслаждаясь релаксом.
Настя понежилась в воздушной пене (фото: instagram.com/kamenskux)
К слову, рисковая Настя даже искупалась утром в бассейне, а ведь погодные условия в Киеве и области, где расположен дом певицы, в эти выходные по-настоящему осенние и не балуют теплом.
Напомним, что ранее Настя Каменских предстала в образе живой куклы – так она подготовилась ко Дню знаний.