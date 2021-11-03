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Настя Каменских похвасталась сочной фигурой в микробикини и нарвалась на критику в сети

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 15:31
Настя Каменских похвасталась сочной фигурой в микробикини и нарвалась на критику в сети Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Styler

Настя Каменских в очередной раз спровоцировала жаркие дискуссии среди своих подписчиков. Популярная певица решила вспомнить лето и отпуск и показала жаркие фото в бикини.

Эффектные кадры артистка разместила на своей странице в Instagram.

На них 34-летняя Каменских позирует на пляже в модном бикини на завязках красного цвета. Свои роскошные кудри она украсила цветком и поворачивалась перед камерой так и эдак, демонстрируя аппетитные формы во всей красе. На лице звезды при этом нет ни капли макияжа.

"Солнечное фото в дождливый день", - подписала снимки Настя.

Настя Каменских похвасталась сочной фигурой в микробикини и нарвалась на критику в сетиНастя Каменских похвасталась сочной фигурой в микробикини и нарвалась на критику в сети

Настя Каменских сверкнула аппетитными формами в микробикини (фото: instagram.com/kamenskux)

Горячие кадры получили множество восторженных комментариев от подписчиков, однако не обошлось и без критики. Некоторые пользователи сети посчитали модель купальника и фото в целом слишком откровенными, а другие обвинили певицу в использовании фотошопа.

  • Эти трусы ещё можно до ушей натянуть, что уж мелочиться?
  • Купальник не алё! Уже б сразу голая!
  • Сколько фотошопа
  • Хоть бы раз без фотошопа, вы даже сами уже забыли как выглядите в естественном виде!!!
  • Дуже гарна
  • О май гад!!! Умничка, сколько работы!
  • Богиня красоты
  • Восхищаюсь, браво,такая прекрасная женщина
  • Шикарная фигура у вас
  • Сногсшибательна!
  • Успокойся уже
  • Нужно не только пи*ю прятать, а и всю паховую зону тоже

Напомним, ранее Настя Каменских поразила роскошным декольте прямо в эфире ТВ-шоу.

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Настя Каменских
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