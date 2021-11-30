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Настя Каменских показала себя 18-летнюю в бикини: "вообще не изменилась"

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 12:31
Настя Каменских показала себя 18-летнюю в бикини: "вообще не изменилась" Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Настя Каменских нечасто делится архивными сниками - певица признавалась, что ранее очень комплексовала по поводу своей внешности. Однако сейчас она приняла себя и порадовала поклонников редким кадром, на котором ей 18 лет.

Фото, опубликованным в Instagram, она поздравила с 32-летием свою лучшую подругу, экс-супругу рэпера Алексея Завгородного (Позитив) Анну Андрийчук.

Отметим, что 30 ноября Анне исполнилось 32 года. На снимке же ей всего 16.

Юные подружки запечатлены в бассейне в купальниках. На Каменских - голубое бикини, волосы собраны в пучок, а глаза она закрыла из-за слепящего солнца. Кадр сделан сверху, и Андрийчук на нем с улыбкой смотрит в объектив.

Настя Каменских показала себя 18-летнюю в бикини: &quot;вообще не изменилась&quot;

Настя Каменских ошеломила поклонников архивным кадром с лучшей подругой (фото: instagram.com/kamenskux)

"Анечка! Бублик! Любимая! С днем рождения, самый добрый, классный, прикольный, веселый, чуткий и отзывчивый человек на свете. Я очень горжусь тобой и твоими достижениями, а сколько еще впереди… Дерзай детка, у тебя все получится, а мы на подхвате и очень тебя любим! P.S. Обожаю этот снимок. Тебе 16. Мне 18", – подписала Настя архивный кадр.

Анна ответила на поздравление в комментариях: "Любовь моя! Спасибо! Люблю очень!".

Фолловеры Каменских присоединились к поздравлениям, а также отметили, что она практически не изменилась с тех пор.

  • С Днем Рождения! Вы супер классные подружки!
  • Вообще не изменилась!
  • Какие классные девчонки!!!
  • Здорово, такая дружба, суетитесь веселитесь, и необязательно в Мексике
  • Які були красуні, такі і залишились
  • Фото супер, девочки молоденькие
  • Вау, сколько лет вы дружите?? Покажите ещё такие давние фотографии, ооочень удивилась
  • Какие хорошенькие
  • А как будто вчера сфоткались
  • Девчонки совсем не изменились

Ранее Настя Каменских в мерцающем платье свела с ума аппетитным бюстом.

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Настя Каменских
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