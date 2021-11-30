Настя Каменских показала себя 18-летнюю в бикини: "вообще не изменилась"
Настя Каменских нечасто делится архивными сниками - певица признавалась, что ранее очень комплексовала по поводу своей внешности. Однако сейчас она приняла себя и порадовала поклонников редким кадром, на котором ей 18 лет.
Фото, опубликованным в Instagram, она поздравила с 32-летием свою лучшую подругу, экс-супругу рэпера Алексея Завгородного (Позитив) Анну Андрийчук.
Отметим, что 30 ноября Анне исполнилось 32 года. На снимке же ей всего 16.
Юные подружки запечатлены в бассейне в купальниках. На Каменских - голубое бикини, волосы собраны в пучок, а глаза она закрыла из-за слепящего солнца. Кадр сделан сверху, и Андрийчук на нем с улыбкой смотрит в объектив.
Настя Каменских ошеломила поклонников архивным кадром с лучшей подругой (фото: instagram.com/kamenskux)
"Анечка! Бублик! Любимая! С днем рождения, самый добрый, классный, прикольный, веселый, чуткий и отзывчивый человек на свете. Я очень горжусь тобой и твоими достижениями, а сколько еще впереди… Дерзай детка, у тебя все получится, а мы на подхвате и очень тебя любим! P.S. Обожаю этот снимок. Тебе 16. Мне 18", – подписала Настя архивный кадр.
Анна ответила на поздравление в комментариях: "Любовь моя! Спасибо! Люблю очень!".
Фолловеры Каменских присоединились к поздравлениям, а также отметили, что она практически не изменилась с тех пор.
- С Днем Рождения! Вы супер классные подружки!
- Вообще не изменилась!
- Какие классные девчонки!!!
- Здорово, такая дружба, суетитесь веселитесь, и необязательно в Мексике
- Які були красуні, такі і залишились
- Фото супер, девочки молоденькие
- Вау, сколько лет вы дружите?? Покажите ещё такие давние фотографии, ооочень удивилась
- Какие хорошенькие
- А как будто вчера сфоткались
- Девчонки совсем не изменились
Ранее Настя Каменских в мерцающем платье свела с ума аппетитным бюстом.