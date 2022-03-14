Я захищу тебе від куль: Настя Каменских спела песню об Украине, которая пробирает до слез (видео)

Настя Каменских и Потап написали песню Я - Україна, в которой говорится о вторжении России на нашу землю и о победе украинского народа над захватчиком.

"Украинцы! Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильные! Лишь держась духом и сердцем мы сможем. Не забудем ни одного, кто в эти дни ушел в вечность! Держимся, как бы тяжело ни было. Сегодня каждый из нас - это Украина!" - говорится в описании трека.

Заметим, что Потап написал слова к песне, а его жена присоединилась к созданию музыки.

Текст песни

Я - Україна:

Загояться всі рани

Розчиниться вся кров

Колись мене побачиш ти квітучою

І знов

Я подарую чисте небо і прийде весна

Колись, коли закінчиться війна

Приспів:

Тому що я - Україна

Я витримаю біль

Я захищу тебе від куль

Що в мене цілять звідусіль

Тому що я сильна

Я подолаю все

Бо ти мене в своїх руках несеш

Ви голови поклавши

Відправились у сни

Колись назвуть Героями вас

Ви мої сини

І зацвіте калина, мов кров червоний мак

Згадає Батьківщина, яким ти був козак

Вірю

З тобою я в наші сили

Свобода в серці як крила

І мир повернеться знов

Знаю

З тобою я все подолаю

Завжди добро перемагає і переможе любов

Приспів.

Наші ангели нас захищають

Від навали і тьми ворогів

Мої крила тебе обіймать

Мої руки в крові чужаків

Вони ніж нам встромили у спину

Увірвавшись нахабно вночі

Але стали ми за Україну єдині

Схрестивши у битві мечі

Відбудуємо все

Повернуться із далеких країв всі птахи

Очі твої мені посміхнуться

Засміються ще знов дітлахи

Сильна нація, вільна, єдина

Мирне небо щасливе життя

Ми і є всі твої

Ми - родина!

І нехай буде так!

Буде так!

Кстати, утром этого же дня Каменских отреагировала на обстрел россиянами жилого дома на Оболони в Киеве.

"РФ, остановись! Где тут военные базы, о которых вы постоянно говорите? Где тут опасность для кого-либо! Хватит врать! Хватит бомбить Украину, наше мирное население! Наших детей! Это же жилые кварталы и это только маленькая часть всех разрушений и убийств! Это аморально, бесчеловечно! Только падшие нелюди могут такое делать! Хватит срывать зеленые коридоры! Хватит убивать людей! Хватит искажать инфо в ваших СМИ! Как люди могут с таким соглашаться, закрывать на это глаза, молчать, исполнят такие приказы! Как?" - написала Каменских.