Настя Каменских представила испаноязычный альбом: и это уверенная заявка на Грэмми!

В альбом "Ecléctica" вошли хиты "A Huevo" и "Elefante". Но не только эти песни "взрывают" сегодня сознание украинских меломанов

Украинская поп-дива Настя Каменских представила первый долгожданный испаноязычный альбом "Ecléctica".

Настроение и характер альбома полностью соответствуют значению слова "Ecléctica", что переводится, как "смешание, комбинация разных стилей и идей". Пластинка также демонстрирует многогранность артистки, которая в своей музыке уверенно миксует две разные музыкальные культуры: украинскую и латиноамериканскую. Этот симбиоз помогает создавать необыкновенные песни.

В "Ecléctica" вошли 7 ярких испаноязычных композиций с фирменными сленговыми фразами на английском и украинском, что уже стало главной фишкой певицы. Среди песен есть уже ставший хитом взрывной трек "A Huevo" и вышедший ранее сингл "Elefante", клип на который посмотрело более 100 млн пользователей со всего мира.

Интересно, что выход "Ecléctica" был запланирован еще на апрель, но ситуация с пандемией внесла свои коррективы в планы Насти и ее команды.

18 сентября NK выпустила "Ecléctica". И это - крутой альбом!

Настя Каменских про свой альбом

Я счастлива наконец представить вам мой новый испаноязычный альбом! Невозможно передать словами чувства, которые меня сейчас переполняют - одновременно эйфория от результата, радость и гордость наконец делиться с миром тем, над чем я работала весь прошлый год; волнение, вдохновение, благодарность! И мое творчество, как и я сама - страстное, жгучее, эмоциональное и чувственное!

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Обложка альбома "Ecléctica"

Фото, которое послужило обложкой для пластинки, заслуживает отдельного внимания.

Настя признается: очень рада, что работа над новым альбомом началась задолго до коронавируса и она успела поработать с известным фотографом Freddy Koh. Дело было в Мексике.

"С работами Фредди я знакома давно. У него очень чувственные и глубокие работы, которые насквозь пропитаны сильной энергетикой и страстью. Это неудивительно, ведь атмосфера горячей и вечно солнечной Мексики не может не вдохновлять на такие съемки. Я знала, что он живет и работает в Канкуне. Перед встречей с Фредди я настолько погрузилась в предстоящую фотосессию, что в моей голове сразу же возникли картинки с кадрами на берегу Карибского моря в бурлящих волнах на белоснежном песке. И я была счастлива, что фотограф настолько круто подготовился и прочувствовал меня, что наши мысли сошлись. Более того, в процессе мы поняли, что для обложки сделаем другой образ. Мне захотелось вернуться к истокам, к зарождению культур и природы, но при этом мы оставили тот огонек, тот пыл, который, как вулкан извергает новые музыкальные эксперименты, под которые хочется двигаться и танцевать до глубокой ночи. Так и получилась фотосессия, которую я называю секси бохо. И, как мне кажется, этот эксперимент удался", - говорит сама Каменских.

Настя Каменских в фотосессии для обложки альбома "Ecléctica"

Реакция украинцев на новый альбом NK

Поклонники певицы уже успели заценить новое творение Насти. И все единогласно пишут в комментариях: "Ecléctica" - это шедевр!

Альбом невероятный! Особенно сочетание сопилки и битов! Мурашки и невероятная гордость.

Уверенными шагами идем к Грэмми!

Потрясающе!

Все песни суперовые. С такими суперхитами Грэмми обеспеченно!

Если умирать, то только под эти биты. Это действительно разрыв!

Вы очень талантливы! Это потрясающе! Верю, вас будет обожать не только весь мир, но и целая Вселенная, а J Lo и Madonna будут стоять в очереди за автографом

Потрясающий альбом! Очень классные треки, ритмичные, с интересным звучанием! Вы действительно покоряете мир! Пусть "Ecléctica" взорвет все чарты!

Боже, это шедеврально!

Просто разрыв всего и всех! Грэмми твое, однозначно!

Понравились "Pura Basura" и "Pelicula". Это просто нереально, насколько ни на что не похоже. И ни на кого. Я представила, как эти песни играют по аргентинскому радио. Играют в Майами в комплексах отдыха. Бассейн, лежаки, лаунж, закат. Играют в ночных клубах. В ресторанах, пока ты обедаешь… Думаю, что Настя этого хотела.

Добавим, что NK - первая украинская артистка, вышедшая на мировой рынок и покорившая своими песнями западных слушателей, ведь ее хит "Peligroso" попал в известный чарт Billboard, а хит "Elefante", где она впервые предстала в своем новом образе соблазнительной Pantera Negra, более 45 недель находился в престижном мировом чарте Shazam Global, где собраны самые популярные треки планеты, и продолжает занимать топовые позиции.

Хит "Elefante" рвет все чарты до сих пор

Напомним, недавно Каменских рассекретила формулу идеальных отношений с Потапом.