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Настю Каменских в необычном наряде с перьями сравнили с Ани Лорак

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Воскресенье 21 ноября 2021 12:11
Настю Каменских в необычном наряде с перьями сравнили с Ани Лорак Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Для пятого эфира грандиозного шоу "Маска" звездный детектив Настя Каменских выбрала необычный образ. Певица оригинально скомбинировала спортивные и гламурные элементы гардероба.

Свой яркий лук артистка показала на снимках в Instagram.

Так, Каменских примерила ярко-зеленый атласный спортивный комбинезон с белыми лампасами. Под ним можно рассмотреть черно-белый топ-бра, а сверху звезда дополнила аутфит белоснежным боа с перьями.

Акцентом в макияже стали обольстительные красные губы, а высокая прическа с выпущенными прядями идеально завершает эффектный лук Насти.

Настю Каменских в необычном наряде с перьями сравнили с Ани ЛоракНастю Каменских в необычном наряде с перьями сравнили с Ани ЛоракНастю Каменских в необычном наряде с перьями сравнили с Ани Лорак

Настя Каменских удивила необычным спортивным аутфитом с перьями (фото: instagram.com/kamenskux)

"Продолжаем разгадывать наши Маски вместе", - подписала кадры певица.

Поклонники принялись обсуждать образ Каменских в комментариях - некоторые отметили, что в нем она похожа на Ани Лорак.

  • Роскошная
  • Шикарный образ!
  • Мне кажется Настя в ожидании пополнения
  • Очень красиво
  • Красавица Настя!
  • Прекрасная
  • Вы как всегда сногшибательная
  • На Лорак похожа
  • Невероятно красивая
  • Это что Адидас?
  • Странный наряд
  • Ани Лорак?
  • Гарненька та молоденька
  • Diva

Раньше Каменских с экстремальным декольте высказалась об интимном.

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