Настю Каменских в необычном наряде с перьями сравнили с Ани Лорак

Для пятого эфира грандиозного шоу "Маска" звездный детектив Настя Каменских выбрала необычный образ. Певица оригинально скомбинировала спортивные и гламурные элементы гардероба.

Свой яркий лук артистка показала на снимках в Instagram.

Так, Каменских примерила ярко-зеленый атласный спортивный комбинезон с белыми лампасами. Под ним можно рассмотреть черно-белый топ-бра, а сверху звезда дополнила аутфит белоснежным боа с перьями.

Акцентом в макияже стали обольстительные красные губы, а высокая прическа с выпущенными прядями идеально завершает эффектный лук Насти.

Настя Каменских удивила необычным спортивным аутфитом с перьями (фото: instagram.com/kamenskux)

"Продолжаем разгадывать наши Маски вместе", - подписала кадры певица.

Поклонники принялись обсуждать образ Каменских в комментариях - некоторые отметили, что в нем она похожа на Ани Лорак.