Наталья Могилевская в блестящем платье с глубоким декольте похвасталась именной звездой
Известная певица и народная артистка Украины Наталья Могилевская получила именную звезду на Аллее славы в Киеве - торжественное открытие состоялось 16 сентября. Исполнительница появилась на мероприятии в эффектном блестящем наряде.
Красочными фото с церемонии открытия Наталья поделилась на своей странице в Instagram.
Певица сверкала в украшенном пайетками разноцветном длинном платье с глубоким декольте и широкими рукавами. Яркий лук она сочетала с черными замшевыми босоножками на высокой платформе и каблуке.
Волосы Могилевская красиво уложила локонами и сделала эффектный макияж с акцентом на глазах.
Счастливая исполнительница позировала, сидя на полу возле своей именной звезды, а также сделала фото с поклонниками и детьми.
Наталья Могилевская получила именную звезду на Аллее славы в Киеве (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Поклонники и коллеги принялись поздравлять певицу в комментариях.
"Вітаю", - написал Dzidzio, а Владимир Остапчук оставил смайлики в виде огня.
- На те вона і ЛЕГЕНДА!
- Супер,удивляюсь почему звезду открывают только сегодня, Наталья 30 лет на сцене, ей нужно было открывать ее в первых рядах. Она это заслужила, быть первой! Была на открытии, получила массу удовольствия.
- Вау супер, вы её давно заслужили
- Поздравляю, самая лучшая
- Это определённо крутое достижение. Мои поздравления
- Ураа наконец-то, поздравляю
- Очень красиво!!!
- Шикарное платье, Натали красотка
- Ураа! Поздравляю, Вы заслужили эту звёздочку. Я очень рада за Вас
- Лучшая и самая настоящая
Напомним, ранее Наталья Могилевская сверкнула стройной фигурой в эффектном наряде и поинтересовалась у фанатов, похудела ли она.