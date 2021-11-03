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Наталья Могилевская в трендовом анималье вдруг заговорила о возрасте

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Среда 03 ноября 2021 17:29
Наталья Могилевская в трендовом анималье вдруг заговорила о возрасте Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Марина Настевич

Знаменитая украинская певица и собственница школы талантов Наталья Могилевская покорила поклонников новым фото в стильном образе, а также неожиданно заговорила о возрасте.

Эффектный снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, на фото 46-летняя артистка появилась в белых брюках и белоснежной блузке с расстегнутыми верхними пуговицами. Сверху Наталья набросила тренч с трнедовым в этом сезоне анималистичным принтом. Волосы певицы распущены, а на лице минимальный нюдовый макияж.

Она стоит у стола с необычной статуэткой в виде пера на нем и задумчиво смотрит в сторону.

Наталья Могилевская в трендовом анималье вдруг заговорила о возрасте

Наталья Могилевская продемонстрировала стильный образ (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Не бывает слишком МАЛО лет, чтобы начать строить своё дело. Не бывает слишком МНОГО лет, чтобы осознать свою мечту", - поделилась мудростью исполнительница.

Фолловеры оставили немало комплиментов стильному образу и красоте Натальи и поблагодарили ее за мотивацию в комментариях.

  • Красивая и талантливая девушка!!! Супер!
  • Самая талантливая певица, замечательный педагог, красивая женщина и удивительной души человек
  • Образ - бомба. Как Вам идёт
  • Наша красотка!!!
  • Шикарная
  • Отличный лук
  • Натали, БлагоДарствую за мотивацию!!! Веру в свои МЕЧТЫ
  • Вы прекрасны!
  • Идеальные слова!
  • Супер классная мотивация! Спасибо
  • Восхищаюсь вашей энергетикой и целеустремленностью

Напомним, ранее Полякова рассказала, как Могилевская отбивала у нее мужа и пожаловалась на Билык.

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