Наталья Валевская празднует юбилей: топ-3 самых ярких клипа певицы

Артистка празднует свое 40-летие и уверяет, что все что она делает, для одного - поднимать людям настроение, заряжать счастьем и позитивом.

Родная моя семья

Новая работа певицы. "Когда человек проходит определенный отрезок своего пути, рано или поздно она понимает, что самое главное, не деньги или достижения, а именно - родная семья. Несмотря на расстояние, люди, кровные родственники, семья, должны держать связь. Это наши корни, это то, что является святым. Семья - это дар Божий, к сожалению, не все имеют родителей, братьев сестер и родных людей. Песня о теплое, самое дорогое сердцу, о семье", - говорит певица.

Наталья призналась, что песня является биографической, ведь в ней рассказывается история человеке, который выехал за границу при определенных жизненных обстоятельствах, всегда с верой в сердце думает о Родине и своих близких людях.

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"При определенных обстоятельствах, возникших в Украине, некоторые люди были вынуждены уехать за границу и искать лучшей доли, хотя дети остались здесь, так случилось и у меня. В этой песне, я также увидела свою маму, которая проживает за границей", - дополняет Наталья.

Без тебя

Эта песня хорошо известна каждому поклоннику творчества певицы: Наталья Валевская в клипе предстает перед зрителями в двух образах - снега и дождя. Говорят, ради красивого кадра певице пришлось терпеть, как ее 15 минут поливали холодной водой из шланга. Пересматриваем, что получилось у команды!

Палала

А съемки этого клипа проходили в один из самых жарких дней лета - температура воздуха тогда поднялась до 38 выше нуля, вот уж действительно, стопроцентное совпадение с названием песни! Наталья призналась, что тогда большая часть съемочной группы обгорела на солнце, а вот с певицей ничего не случилось.