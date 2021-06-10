Наталья Валевская празднует юбилей: топ-3 самых ярких клипа певицы
Наталья Валевская празднует день рождения - у певицы юбилей! В честь такого повода она представила поклонникам новую песню "Родная моя семья".
Артистка празднует свое 40-летие и уверяет, что все что она делает, для одного - поднимать людям настроение, заряжать счастьем и позитивом.
Lite решил вспомнить, какие кліпи Натальи особенно полюбили ее фанаты.
Родная моя семья
Новая работа певицы. "Когда человек проходит определенный отрезок своего пути, рано или поздно она понимает, что самое главное, не деньги или достижения, а именно - родная семья. Несмотря на расстояние, люди, кровные родственники, семья, должны держать связь. Это наши корни, это то, что является святым. Семья - это дар Божий, к сожалению, не все имеют родителей, братьев сестер и родных людей. Песня о теплое, самое дорогое сердцу, о семье", - говорит певица.
Наталья призналась, что песня является биографической, ведь в ней рассказывается история человеке, который выехал за границу при определенных жизненных обстоятельствах, всегда с верой в сердце думает о Родине и своих близких людях.
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"При определенных обстоятельствах, возникших в Украине, некоторые люди были вынуждены уехать за границу и искать лучшей доли, хотя дети остались здесь, так случилось и у меня. В этой песне, я также увидела свою маму, которая проживает за границей", - дополняет Наталья.
Без тебя
Эта песня хорошо известна каждому поклоннику творчества певицы: Наталья Валевская в клипе предстает перед зрителями в двух образах - снега и дождя. Говорят, ради красивого кадра певице пришлось терпеть, как ее 15 минут поливали холодной водой из шланга. Пересматриваем, что получилось у команды!
Палала
А съемки этого клипа проходили в один из самых жарких дней лета - температура воздуха тогда поднялась до 38 выше нуля, вот уж действительно, стопроцентное совпадение с названием песни! Наталья призналась, что тогда большая часть съемочной группы обгорела на солнце, а вот с певицей ничего не случилось.