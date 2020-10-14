Наташа Королева удивила признанием о любовнице Тарзана: пригласили в дом с моей подачи

Певица раскрыла планы с мужем найти суррогатную мать для их будущего ребенка

Наташа Королева простила Тарзану его измену с актрисой Анастасией Шульженко, а также сделала неожиданное заявление, из-за которого громкая скандальна история предстала в новом свете.

Как призналась украинская певица, которая живет и работает в РФ, они с Сергеем Глушко задумались о пополнении семьи методом суррогатного материнства, а "разлучница" и должна была выносить ребенка. Об этом звезда рассказала в интервью "Каравану Историй".

Так, после публикации в сети признания Тарзана в измене, которое 50-летний стриптизер записал на видео и покаялся, пикантная история не стихает в прессе и то и дело набирает обороты. Наташа Королева с мужем обвиняют любовницу в мошенничестве и утверждают, что девушка подставила танцора, чтобы украсть деньги и украшения из их дома.

На днях в СМИ показали ролик, как 28-летняя Шульженко подкараулила Тарзана после выступления и очень настойчиво просила поговорить с ним, признавалась в любви. Глушко всячески пытался отделаться от девушки, и в какой-то момент оттолкнул ее, после чего актриса упала и на пол.

Теперь якобы беременная Шульженко заявляет, что получила травму, и у нее падает зрение. Адвокат "пострадавшей" грозит Тарзану заявлением в полицию.

Сам же стриптизер сильно перенервничал после этой истории и попал в больницу под капельницу, но уже поправился.

Сейчас Наташа Королева объявила, что скандал с любовницей - настоящая "подстава".

Певица говорит, что не считает встречу Тарзана зимой с Шульженко, когда сама она была в отъезде, изменой.

"С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру", - заявила звезда.

Королева рассказала, что Шульженко сама подошла к Тарзану однажды после шоу и предложила свои услуги в качестве суррогатной матери. Так, пара между собой обсуждала этот вопрос, и поэтому решили пообщаться с ней более детально.

"В его телефона она так и записана: "Настя-суррогат"... Серега с ней списался, она долго динамила со встречей, при этом в сообщениях стала флиртовать и клеиться. В сеть она выложила не всю переписку... В какой-то день они договорились о встрече в нашей московской квартире", - говорит певица.

Также Королева подчеркнула, что Шульженко привела с собой подругу, и идея у девушек была не интим, а "компромат и монетизация всей истории".

"Это и произошло. Чтобы план сработал, они, я так думаю, подсыпали что-то Сереже в чай... Красивого мужика, порядочного, любящего свою семью, цинично подставили!" - утверждает артистка.

Напомним, ранее мы писали о том, что всплыли интересные детали о беременной любовнице Тарзана.