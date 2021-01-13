ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Натуральная красота: Наталья Водянова покорила сеть молодостью на фото без макияжа

Новина українською → Париж, Среда 13 января 2021 20:27
Натуральная красота: Наталья Водянова покорила сеть молодостью на фото без макияжа Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталья Водянова не так давно призналась, что мечтает вернуться к более светлому оттенку волос. Долгое время супермодель и филантроп ходила со своим натуральным цветом, а потому ей срочно захотелось перемен. Прежде чем решиться на кардинальные действия, она, как истинный блогер, попросила совета у фолловеров.

Натуральная красота: Наталья Водянова покорила сеть молодостью на фото без макияжаНатуральная красота: Наталья Водянова покорила сеть молодостью на фото без макияжаНаталья Водянова со своим стилистом по волосам (фото: instagram.com/natasupernova)

"Я решила снова стать блондинкой. Да или нет, что думаете, дорогие?", - написала она в посте. Фанаты принялись бурно обсуждать и давать советы. Хотя сама модель, по всей видимости, и так все давно решила. "Спасибо всем за энтузиазм в комментариях под прошлым постом. Сделала и делюсь результатом. Спасибо Кирису и @balmainhairsalon за ответственное отношение к комментариям моих подписчиков", - написала Наталья, демонстрируя пару фото с новой прической.

Волосы Водянова окрасила в теплый оттенок, который смотрится натурально и свежо. Именно такой сейчас на пике популярности. Корни при этом остались темнее. Мастер добавил также блики и светлые пряди, которые создают эффект мерцания здоровых волос даже без нужного освещения.

На снимках Водянова предстала практически без макияжа, а потому выглядит невероятно юной. "Идеально", "Вы такая красивая", "Вышло супер", "Идеально! Уверена, такой оттенок был у Вас в детстве", "Нереальная красота", "Натуральная красота", - не могут налюбоваться подписчики звезды.

Ранее мы писали, что Водянова продемонстрировала соблазнительный лук для дома.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса актриса модель Наталья Водянова
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Общий карантин перейдет в адаптивный: что планирует Минздрав после январского локдауна
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Общий карантин перейдет в адаптивный: что планирует Минздрав после январского локдауна