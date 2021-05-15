Научилась отдыхать: беззаботная Ребрик с мужем и детьми растрогала счастьем на берегу моря

Дружная "дикая семейка" расположилась на балкончике рядом с цветущим деревом. Андрей обнимает Лилию, а их любимые девочки позируют за накрытым столом. Счастливая семья запечатлена на пляже. Во время купания в море, а также можно увидеть романтичный снимок пары хореографа и ведущей.

"Відпочинок - це ідеальне перезавантаження мозку і душі. Ти повертаєшся додому зовсім іншою людиною: вільною, сильною, зі свіжими думками і ідеями, ну і хіба що трооошечки сумною, бо ж відпочинок завершився. Я люблю і вмію багато працювати, без перерв і не шкодуючи себе, але й відпочивати я вже також навчилася. І насправді байдуже де - з вудкою коло озера, коли кусають комарі і риба не клюється; у лісі, де повітря аж дзвенить своєю чистотою; вдома на ґанку в очікуванні смачного лавашу з мангалу; чи на березі моря. Головне - вміти відпочивати, знати з ким відпочивати і знайти ту кнопку, яка вимкне вас від проблем і думок, дасть перезавантажитись голові, тілу і серцю", - посоветовала ведущая.

Лилия Ребрик с мужем и детьми отдохнула в Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия призналась, что у нее остались последние часы на райском курорте и она наслаждается незабываемыми беззаботными моментами. Также ведущая душевно поздравила всех с Днем семьи.

"Будьте завжди щасливі! Робіть все разом! Повертайтесь завжди додому! Наша дика сімейка вже сьогодні повертається до буденного життя, але потрібну кнопку ми знайшли і натисли, тому поки що ні про що не думаємо", – заявила счастливая Ребрик.