Научитесь владеть своим телом: Кухар рассекретила личную тренировку для стройности

Екатерина Кухар с семьей улетела на экзотическую Шри-Ланку . Прима-балерина с мужем не только релаксирует на пляже, но и не забывает о физической активности – артисты усердно занимаются на тренажерах и поддерживают физическую форму. Так, Екатерина решила поделиться своей схемой упражнений, которые помогают ей быть всегда стройной и подтянутой.

Она запостила в Instagram она показала фото, где сидит на шпагате, восхищая своей растяжкой.

Екатерина решила ответить на самый популярный вопрос: как она держу себя в форме на карантине?

Она отметила, что годы тренировок дают свое – только она не тренеруется пару дней, как мышцы испытывают "ломку". Поэтому балерина привыкла работать в зале и усердно заниматься – без спортивной нагрузки она испытывает дискомфорт.

Екатерина подробно расписала, какие упражнения делает и дала инструкцию для тех, кто заходит повторить ее опыт.





"Хулахуп

Для плоского живота и точеной талии я кручу хулахуп 15-20 минут. После родов я вращала его 2-3 раза в день, но сейчас советую делать это утром до завтрака. Лучше выбрать инструмент весом около 1 кг и с резиновыми шипами.



Гантели

В третьем видео я запрокидываю руки за голову со шриланскими гантелями. Прорабатывая ту часть мышц, которая не так легко дается женщинам. Это упражнение классно подтягивает мышцы рук.

В четвертом видео вы увидите вращательные движения с гантелями. Это упражнение мне когда-то показал спортивный врач — прокачка слабых суставов запястья.

Если вы вдруг знаете, что такое гигромы, тогда с этим упражнением вы о них забудете.



Спина и закачка ягодичных мышц.

Екатерина регулярно занимается для поддержания идеальной формы (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Закачка стоп обязательна для артистов балета", - перечислила основные нагрузки она.

Обязательным и отдельным пунктом идет стретчинг. "На правый, левый, поперечный шпагаты. После каждой тренировки. Помимо того, что растяжка поможет вам избежать сильной крепатуры, так и приятным бонусом будет то, что вы научитесь владеть своим телом и повысите уровень своей сексуальности", - пообещала судья "Танцев со звездами".



По словам Кухар, комплекс занимает у нее всего час. "Если заниматься активно, не отвлекаться и еще слушать любимую музыку — чувствуешь себя свежим и бодрым. А если нырнуть до и после в прохладный бассейн — состояние будет, словно заново родился!" - поделилась личными лайфхаками прима-балерина.