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Наверное, это моя ошибка: Яма признался в "пугающем" увлечении сына

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 15:42
Наверное, это моя ошибка: Яма признался в "пугающем" увлечении сына Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном (фото: instagram.com/vladyama_official)
Автор: Styler

Влад Яма неоднократно рассказывал о том, что его сын Леон растет любознательным и очень энергичным – своим родителям мальчик заскучать точно не дает. Жена хореографа Лилиана признается, что они с мужем часто спорят о методах и подходах к воспитанию сына. Но это ничуть не мешает им быть гармоничной, любящей и счастливой семьей. Влад хотел бы, чтобы Леон пошел по его стопам и увлекся бальными танцами, но он уже выбрал несколько иной путь.

В интервью для сайта "1+1" судья "Танцев со звездами" рассказал об увлечениях мальчика.

Влад признался, что Леон загорелся брейк-дансом. Хореограф добавил, что сначала не хотел отдавать мальчика на этот стиль танцев.

"Леон просил об этом несколько месяцев. Я сопротивлялся, боялся... думал, если он выберет путь уличной культуры, то никогда не будет танцевать бальные танцы. Я хочу, чтобы он все попробовал", – признался Яма.

Наверное, это моя ошибка: Яма признался в &quot;пугающем&quot; увлечении сына

Влад Яма хотел бы, чтобы сын пошел по его стопам (фото: instagram.com/vladyama_official)

Хореограф отметил, что его сопротивление желанию и воле сына – неправильный поступок, ведь Леон сам должен решать, какой путь выбрать и чем заниматься.

"Да, наверное, это моя ошибка. Когда представляю сына в будущем и то, чем он будет заниматься, всегда примеряю это на себя. Я сам в семь лет пошел на бальные танцы и посвятил этому всю жизнь. Но так бывает не у всех", – добавил Влад.

Напомним, что ранее Влад Яма признался, что его сын растет настоящим спорщиком и на все имеет свой взгляд и мнение.

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